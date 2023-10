ʻO kahi ala hou no ka hana ʻana i nā kumu kukui Super-Bright me ka hoʻohana ʻana i nā Quasiparticles

Ke hoʻololi nei kekahi hui ʻepekema honua mai Pokukala, ʻAmelika Hui Pū ʻIa, a me Farani i ke kahua o ka lāʻau lapaʻau ma o ka hoʻohana ʻana i nā waiwai kūʻokoʻa o nā quasiparticles e hana i nā kumu kukui ʻoi loa. I kā lākou aʻo ʻana i paʻi ʻia ma Nature Photonics, ua noi ka poʻe noiʻi i kahi manaʻo hoʻomohala e hiki ke alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā kumu kukui e like me ka ikaika e like me nā ʻenehana i kēia manawa akā ʻoi aku ka liʻiliʻi.

Hoʻokumu ʻia nā Quasiparticles i ka wā e hui pū ai nā electrons he nui i kā lākou neʻe. ʻAʻole like me nā ʻāpana pākahi, hiki i nā quasiparticles ke holo i kēlā me kēia wikiwiki, me ka wikiwiki ma mua o ka māmā, a kū i nā ikaika ikaika. ʻO kēia hiki ke hōʻole i nā kānāwai o kēlā me kēia ʻāpana ʻo ia ka mea e hoihoi ai nā quasiparticles i nā ʻepekema.

ʻO ka hui, i alakaʻi ʻia e John Palastro mai ka Laboratory for Laser Energetics a me ka Institute of Optics, i alakaʻi i nā hoʻohālikelike kamepiula holomua e aʻo i nā waiwai o nā quasiparticles i nā plasmas. Ma o kēia mau hoʻohālikelike, ʻike lākou i ka mana nui o nā kumu kukui kumu quasiparticle i nā noi like ʻole.

ʻO kekahi o nā mea maikaʻi loa o nā kumu kukui e pili ana i quasiparticle ʻo ko lākou versatility. Hiki i kēlā me kēia electron i loko o ka ʻōnaehana ke hana i nā neʻe maʻalahi, akā hiki i ka radiation hui mai nā electron a pau ke hoʻohālike i ke ʻano o kahi ʻāpana e neʻe wikiwiki ana ma mua o ka māmā a i ʻole kahi ʻāpana oscillating. ʻO kēia maʻalahi e wehe i nā mea hiki ke helu ʻia ma nā kula e like me ke kiʻi hoʻopōʻino ʻole, ka hoʻomaopopo ʻana i nā kaʻina olaola, ka hana ʻana i nā ʻāpana kamepiula, a me ka noiʻi ʻana i ke ʻano o nā mea ma nā kino lani.

Ke hoʻohālikelike ʻia i nā kumu kukui e like me nā laser electron manuahi, loaʻa i nā kumu kukui e pili ana i quasiparticle. He ʻoi aku ka liʻiliʻi a ʻoi aku ka maʻalahi o ka hiki ke hoʻohana ʻia no ka nui o nā laboratories, nā halemai, a me nā ʻoihana. Hiki i ka manaʻo i manaʻo ʻia ke hoʻololi i ka ʻāina ʻepekema a me ka ʻenehana ma o ka ʻae ʻana i nā mea noiʻi ma ka honua holoʻokoʻa e komo i nā kumu kukui ʻālohilohi me ka ʻole o ka pono o nā ʻoihana nui a me ke kumu kūʻai.

I ka hopena, ʻo ka hoʻohana ʻana i nā quasiparticles i ka ʻenehana kumu māmā e hōʻike i kahi hoʻololi paradigm i ka physics radiation. Me ko lākou hiki ke hoʻopuka i nā kukui ikaika i loko o kahi hoʻonohonoho paʻa, paʻa nā kumu kukui kumu quasiparticle no ka holomua ʻana i ka noiʻi ʻepekema a hiki i nā holomua ʻenehana nui.

Nā wehewehena:

- Quasiparticles: Hoʻokumu ʻia e nā electrons he nui e neʻe ana i ka sync, hiki i nā quasiparticles ke hele i kēlā me kēia wikiwiki, me ka wikiwiki o ka māmā, a kū i nā ikaika ikaika.

- Plasmas: nā kinoea ionized me nā electrons a me nā ion.

