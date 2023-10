Ua hoʻopuka ka poʻe noiʻi i kekahi kānāwai ʻepekema hou e hoʻopili ana i ka ulu ʻana o nā ʻōnaehana kūlohelohe like ʻole i ke ao holoʻokoʻa, e like me ke ola, nā minerala, nā hōkū, a me nā hōkū. ʻIke ʻia ʻo "ke kānāwai o ka hoʻonui ʻana i ka ʻike hana," ʻike kēia kānāwai i nā manaʻo o ke koho ʻana i nā ʻōnaehana e lilo i mea paʻakikī i ka manawa.

Ua hui pū ka hui noiʻi, nona nā ʻepekema mai nā ʻano like ʻole e like me ka philosophy, astrobiology, theoretical physics, mineralogy, a me ka ʻepekema data, e pane i ka nīnau kumu o ke kumu e ulu ai nā ʻōnaehana paʻakikī, me ke ola i ka ʻike ʻoi aku ka hana. Ua paʻi ʻia kā lākou mau ʻike ma ka puke pai PNAS.

ʻO ke kānāwai o ka hoʻonui ʻana i ka ʻike hana e ʻōlelo ana e piʻi a ulu ka ʻike hana o kahi ʻōnaehana inā koho ʻia nā ʻōnaehana he nui o ka ʻōnaehana no hoʻokahi a ʻoi aku paha nā hana. Pili kēia i nā ʻōnaehana i hoʻokumu ʻia mai nā ʻāpana he nui, e like me nā ʻātoma, nā molekala, a me nā cell, hiki ke hoʻonohonoho hou ʻia e hoʻohana i nā hoʻonohonoho he nui, me ka liʻiliʻi o ke ola ma muli o kā lākou hana.

Ma ka hoʻonui ʻana i ka manaʻo o Darwin no ka hoʻomohala ʻana, hoʻopaʻapaʻa ka poʻe noiʻi e ulu pū ana nā ʻōnaehana ola ʻole ke hoʻomaikaʻi ʻia ka hana hou o nā ʻāpana. ʻO kekahi laʻana o kahi hana i ʻōlelo ʻia i loko o ke aʻo ʻana ʻo ke kūpaʻa.

Ua pane ka poʻe ʻepekema i kēia kānāwai hou me ka hoihoi. Ua hoʻomaikaʻi ʻo Stuart Kauffman, he mea noiʻi olaola ma ke Kulanui o Pennsylvania, he "ʻatikala maikaʻi, wiwo ʻole, ākea, a hoʻololi." Ua wehewehe ʻo Milan Cirkovic, he kaukaʻi noiʻi ma ka Astronomical Observatory o Belgrade, i ka haʻawina ʻo "he makani o ka ea hou" ma nā kahua o ka astrobiology, ʻepekema ʻōnaehana, a me ke kumumanaʻo evolutionary.

Akā naʻe, ʻaʻole maopopo ka poʻe ʻepekema āpau i kēia kānāwai hou. Ua hōʻike ʻo Astronomer Martin Rees mai ke Kulanui o Cambridge i ke kānalua, me ka ʻōlelo ʻana ʻo ka puka ʻana mai o nā ʻano mea like ʻole, nā kaiapuni, a me nā hale i loko o ke ao ola ʻole, ʻaʻole pono e koi i kahi kumu kumu hou e like me ke koho Darwinian ma o ka hoʻoilina.

I ka hopena, ʻo ka hoʻokomo ʻana i ke kānāwai o ka hoʻonui ʻana i ka ʻike hana e hāʻawi i nā ʻepekema i ka ʻike ākea o ka ulu ʻana o nā ʻōnaehana kūlohelohe i ke ao holoʻokoʻa. ʻOiai ua loaʻa iā ia me ka hauʻoli a me ka mahalo ʻia e ka lehulehu, aia nō nā manaʻo like ʻole i loko o ke kaiāulu ʻepekema e pili ana i kona koʻikoʻi.

Sources:

– Nūpepa PNAS, ʻOkakopa 16, 2020: Haʻawina e Jonathan Lunine et al.

- Ke Kiaʻi: ʻatikala na Martin Rees.