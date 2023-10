He aha ka hopena i ko mākou Lā i kona make ʻana?

Ke aʻo nei nā kānaka ʻepekema i ka hopena o kā mākou Lā, e hoʻāʻo ana e hoʻoholo i ke ʻano o kona ʻano i kona pae hope. ʻO nā haʻawina hou e hōʻike ana ʻo ka hopena nui loa o ka Lā e lilo ia i nebula honua, i ʻōhū ʻālohilohi o ke kinoea a me ka lepo honua. He hoʻohuli kēia i nā manaʻo mua i manaʻo i kahi hopena ʻē aʻe.

Aia ka Lā i kēia manawa ma kahi o 4.6 biliona makahiki a ua wānana ʻia e hiki i ka hopena o kona ola i loko o 10 biliona makahiki. Ma ke ala, e hoʻololi ʻia kahi e lilo ai ia i mea ʻulaʻula. E emi ana ke kumu o ka hōkū, ʻoiai e hoʻonui ʻia nā ʻaoʻao o waho, hiki ke hoʻopili i nā hōkūhele e like me ka Honua.

Eia naʻe, ʻo ka pōʻino maoli o ke ola ma ka Honua mai ka piʻi ʻana o ka mālamalama o ka Lā. Ke ulu aʻe nei, ʻoi aku ka mālamalama o ka Lā ma kahi o 10% i kēlā me kēia piliona makahiki. ʻO kēia piʻi mālie o ka ʻālohilohi e hoʻopau i ko kākou moana a lilo ka honua i mea noho ʻole.

Ma hope o ka ʻāpana nunui ʻulaʻula, e emi iho ka Lā e lilo i keʻokeʻo keʻokeʻo a hoʻopau i kona ola ma ke ʻano he nebula honua. Hana ʻia kēia i ka wā e hoʻokuʻu aku ai kahi hōkū make i kāna enveloppa o ke kinoea a me ka lepo i ka lewa, e hōʻike ana i kona kumu. A laila ʻālohilohi ke kumu no kahi manawa pōkole ma kahi o 10,000 mau makahiki, e hana ana i ka nebula honua. Hiki ke ʻālohilohi loa kēia nebulae a ʻike ʻia mai kahi mamao.

ʻO ka noiʻi hou ʻana a kekahi hui honua o nā kilo hōkū i hoʻohana i ka hoʻohālike kamepiula e hoʻoholo ai e lilo ana ko mākou Lā, e like me ka hapa nui o nā hōkū ʻē aʻe, i lilo i keʻokeʻo keʻokeʻo a laila he nebula honua. Hoʻoholo kēia i ka paio lōʻihi ma waena o ka mālamalama i ʻike ʻia a me nā kumu hoʻohālike o nā nebulae honua.

Loaʻa pinepine ʻia nā nebulae honua ma ke ao holoʻokoʻa a ua ʻike ʻia i nā hiʻohiʻona kaulana e like me ka Helix Nebula a me ka Cat's Eye Nebula. Ua kapa ʻia kēia mau nebula ma muli o nā hōkūhele no ka mea ua ʻano like ko lākou helehelena ma o nā telescope i ka wā ma mua.

Hāʻawi ka noiʻi i ka ʻike koʻikoʻi i ka pōʻai ola o nā hōkū a me ko mākou ʻike i ka honua. Hāʻawi pū ia i kahi ala e ana i ka hele ʻana o nā hōkū o nā makahiki like ʻole ma nā galaxies mamao. Ua paʻi ʻia ke aʻo ʻana ma ka puke pai Nature Astronomy.

