Manaʻo ka poʻe ʻepekema i kahi Supercontinent i ka wā e hiki mai ana, akā ʻaʻole e lilo ʻo New Zealand i ʻāpana o ia mea

Hōʻike ka noiʻi hou i hoʻokuʻu ʻia i loko o 250 miliona mau makahiki, e hana hou ka ʻāina o ka honua i supercontinent, e hoʻohui i nā ʻāina ʻehiku i hoʻokahi ʻāina nui. Manaʻo ʻia kēia supercontinent e hoʻopili ʻia a puni ʻo ʻApelika i kēia manawa, me Australia e hāʻule ana i Asia a me ʻApelika e hui pū ana me ʻEulopa. ʻO Antarctica, ʻAmelika ʻĀkau, a me ʻAmelika Hema e hui pū me nā mea ʻē aʻe. Eia naʻe, ʻoiai e hui pū ana kēia mau ʻāina, e noho ʻo New Zealand, ʻo Aotearoa hoʻi, ma ke kapakai o Australia.

ʻO ka neʻe ʻana o nā papa tectonic, i ʻike ʻia ʻo continental drift, ke manaʻo ʻia e hui pū i nā ʻāina i nā makahiki 250 miliona e hiki mai ana. Manaʻo ʻia ʻo Australia e neʻe i ka ʻākau i loko o nā pae moku ʻAsia Hema ma kahi o 25 miliona mau makahiki, akā ma muli o kona kūlana ma ka pā Australia, ʻaʻole manaʻo ʻia ʻo New Zealand e hālāwai me Australia. Akā, e noho ʻo New Zealand ma ka huakaʻi a ka pā Australia ma ka ʻākau.

I loko o 75 miliona mau makahiki, manaʻo ʻia ʻo New Zealand e hōʻea i ka equator, ma kahi o ka manawa like i hui pū ai ʻo ʻApelika, ʻAsia, Australia, a me ʻEulopa e hana i ka supercontinent. Ma hope iho, e hahai ana ʻo New Zealand i ka hema me ka mālie a hiki i ka hopena ma waena o 20 a 30 degere latitu ma lalo o ka equator.

Akā naʻe, ua wānana ʻia ʻaʻole ʻoluʻolu ke ola ma New Zealand e hiki mai ana. ʻO ka hele ʻana o ka supercontinent i ke komohana e hoʻolilo ʻia ka ʻĀkau a me ka Mokupuni Hema e "ʻauʻau ʻia e nā kai wela wela," e lilo ai ʻo New Zealand i mea noho ʻole. ʻO ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka supercontinent e manaʻo ʻia e hoʻokuʻu i nā kinoea ʻōmaʻomaʻo, me ka carbon dioxide, mai ka hana lua pele, e alakaʻi ana i ka piʻi nui ʻana o nā mahana honua.

Wahi a kekahi kŘkohu lolouila, hiki i ka lewa ke komo ma kahi o 50% oi ka carbon dioxide i loko o 250 miliona mau makahiki ke hoohalikeia me keia la. ʻO ka hui pū ʻana o nā kinoea ʻōmaʻomaʻo hoʻonui, hoʻonui ʻia ka ikehu o ka lā, a me ka nele o nā kai anuanu e hoʻokipa ʻole ʻia ka supercontinent no ka nui o nā ʻano o ke ola. Ma kahi kokoke i ka hapalua o ka ʻāina e lilo i wao nahele, me ka mahana ma mua o 40 degere Celsius ma nā wahi he nui.

ʻOiai ka lōʻihi o kēia hiʻohiʻona e hiki mai ana, hōʻike ia i ke koʻikoʻi o ka hana aniau i ka mālama ʻana i ka honua i kahi kūlana ʻoluʻolu a ʻoi aku ka noho ʻana. He mea hoʻomanaʻo ka noiʻi ʻana he mea koʻikoʻi ka mālama ʻana i kahi ea hoʻokipa no ke ola a me ka maikaʻi o nā hanauna o kēia manawa a me ka wā e hiki mai ana.

Nā wehewehena:

- Supercontinent: He ʻāina nui i loaʻa i nā ʻāina he nui i hui pū ʻia.

– Ka neʻe ʻana o Tectonic/continental drift: ʻO ka neʻe mālie a me ka hui ʻana o nā papa tectonic o ka Honua.

– Ke kinoea hale ʻōmaʻomaʻo: He kinoea e kōkua ana i ka hopena ʻōmaʻomaʻo ma ke komo ʻana i ka pāhawewe infrared, e piʻi ai ka mahana o ka Honua.

– Mantle: He papa ma lalo o ka ʻōpala o ka Honua e kahe mālie ana ma muli o ka wela o ka honua.

