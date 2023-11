Kākoʻo nā ʻepekema ʻepekema e mālama i ke kūʻokoʻa o ka National Observatory of Athens

Ke kāhea nei nā kānaka ʻepekema ma ka National Observatory of Athens (NOA) i ke kākoʻo o ka lehulehu e kūʻē i kahi hoʻoholo aupuni hou e hiki ai ke hoʻololi i ke kūʻokoʻa a me ke kūʻokoʻa. ʻO ka hoʻoholo e pili ana i ka hoʻololi ʻana i ka nānā ʻana o ka NOA i ka Climate Crisis and Civil Protection Ministry, kahi neʻe i hoʻāla i nā hopohopo i waena o ke kaiāulu ʻepekema.

Ke hana nei i kēia manawa ma lalo o ka mana o ka General Secretariat of Research & Innovation (GSRI), ʻo ka NOA, me nā keʻena noiʻi kūʻokoʻa ʻē aʻe, manaʻoʻiʻo aia ia me ke Kuhina Hoʻomohala. ʻO ka hoʻopaʻapaʻa mua e kūʻē i ka hoʻololi ʻana aia ma ka ʻoiaʻiʻo he hapa wale nō o ka poʻe noiʻi NOA i loaʻa ka ʻike e pono ai ke kōkua i ka misionari o ka pale kīwila.

ʻO ka neʻe i hoʻolālā ʻia, i hōʻike ʻia i loko o kahi bila e hōʻike koke ʻia no ka balota pāremata, ua huki ʻia ka ʻōlelo hoʻohewa mai ka ʻaha kūkā o nā Pelekikena o nā Research Centers a me nā ʻoihana ʻenehana pū kekahi. Ke kūʻē nei kēia leo hui i ka "ʻoki ʻana" o ka NOA mai ka hui aupuni o nā keʻena noiʻi, e hōʻike ana i nā hopohopo e hoʻopilikia a hoʻopau kēia hoʻoholo i kāna hana holoʻokoʻa.

Wahi a ka palapala noi NOA, hoʻopilikia kēia hoʻololi i ka holomua o ka noiʻi ma Helene, e hoʻoweliweli ana i ka manaʻolana o ke keʻena no ka loaʻa ʻana o ke kālā noiʻi hoʻokūkū a loaʻa ka maikaʻi ʻepekema. Hōʻike pū ia i ka nele o ka ʻike a me ka ʻike ʻana i nā koi kikoʻī o ka hana a me ka hoʻokele o ka nānā ʻana i kahi kikowaena noiʻi. Hoʻohui ʻia ka ʻike e pono ai no ka mālama ʻana i ia mau mea i loko o ka GSRI, ke kino hoʻomalu hoʻokahi i hoʻolaʻa ʻia no kēia hana.

Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1842, paʻa ka NOA i ka ʻokoʻa o ka ʻoihana noiʻi mua o Helene i hoʻokumu ʻia ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kūʻokoʻa mai ke aupuni Ottoman. Hoʻokumu ʻia e ka Institute for Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing (IAASARS), ka Institute for Environmental Research and Sustainable Development (IERSD), a me Geodynamic Institute (GI), ka mea loea i ka physics kūloko o ka Honua a me ka nānā ʻana i ka deformation o ka ʻili. he koʻikoʻi ko NOA i ka holomua ʻana i ka ʻimi ʻepekema a me ka ʻike.

NPP

No ke aha i kū'ē ai ka NOA i ka hoʻololi ʻana o ka mākaʻikaʻi?

Ke kūʻē nei ka NOA i ka hoʻololi ʻana o ka mākaʻikaʻi i ka Climate Crisis and Civil Protection Ministry no ka mea ua manaʻoʻiʻo he hapa liʻiliʻi wale nō o kāna poʻe noiʻi i loaʻa ka ʻike pili i ka pale kīwila. Hoʻopaʻapaʻa lākou ʻoi aku ka maikaʻi o ka Secretariat General of Research & Innovation (GSRI) o ka Development Ministry e nānā i kā lākou hana.

ʻO wai kekahi e kūʻē i ka hoʻoholo a ke aupuni?

Kūʻē pū ka ʻaha kūkā o nā Pelekikena o nā Center Research and Technology i ka hoʻololi i hoʻolālā ʻia. Manaʻo lākou ʻo ka wehe ʻana i ka NOA mai ka ʻupena ʻāina o nā keʻena noiʻi e hoʻopilikia nui i kāna hana a keakea i kona hiki ke hoʻokō i nā hana ʻepekema koʻikoʻi.

He aha ka hopena o kēia hoʻoholo i ka noiʻi ma Helene?

Hōʻike ka palapala noi NOA he mea hoʻoweliweli kēia hoʻoholo i ka holomua o ka noiʻi ma Helene holoʻokoʻa. Ke hoʻopaʻapaʻa nei ka neʻe ʻana e hiki ke keʻakeʻa i ka hiki o NOA e hoʻopaʻa i ke kālā noiʻi hoʻokūkū a loaʻa i ka maikaʻi ʻepekema, a laila e hoʻopilikia ai i kona ala o ka ulu a me ka holomua.

He aha ka moʻolelo o ka NOA?

Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1842 ma hope o ka loaʻa ʻana o Helene i ke kūʻokoʻa mai ke aupuni Ottoman, ua paʻa ka NOA i ka ʻokoʻa o ka ʻoihana noiʻi mua o ka ʻāina. I loko o nā makahiki, ua hāʻawi nui ʻo ia i nā kahua o ka astronomy, astrophysics, noiʻi kaiapuni, a me nā geodynamics.