Ke ʻimi nei i nā mea huna o Quarks a me Gluons: Wehewehe i ka hopena Make-Cone

He mau mea hana koʻikoʻi nā mea hoʻoheheʻe ʻāpana no ka ʻimi ʻepekema, a ʻo kā lākou holomua hou loa ma CERN's A Large Ion Collider Experiment (ALICE) ua wehe i kahi hanana i wānana ʻia i ʻekolu mau makahiki i hala. Ma o nā ʻenehana paʻakikī a me ka loiloi hou, ua ʻike maikaʻi kahi hui o ALICE Collaborators i ka hoʻokumu ʻana i kahi hopena "dead-cone" e hoʻopuni ana i nā quark kaumaha, e hoʻomālamalama ana i nā kānāwai e pili ana i ka pilina ma waena o nā quark a me nā gluons.

Ua hoʻokō ʻia kēia holomua ma muli o ka hana like ʻana o nā mea kākau 1,000 mai 149 mau kula honua. ʻO ka hopena make-cone, kahi wānana o quantum chromodynamics, ke kumumanaʻo o ka pilina ikaika, ua pale i ka nānā pono ʻana a hiki i kēia manawa.

Hana ʻo ALICE, aia ma ka Large Hadron Collider, ma ka hana ʻana i nā quark a me nā gluons ikaika. ʻO ka ikaika ikaika ka mea e hoʻokuʻu ai kēia mau ʻāpana i nā quark a me nā gluons hou aʻe, e hopena i kahi kaʻina like cascade. Hoʻopau ka cascade i ka hoʻokumu ʻana i nā hadrons ʻike ʻia. Eia nō naʻe, ʻo ka mea kupaianaha maoli kēia ʻike ʻia ʻo ia ka hōʻike ʻana ua hoʻopuni ʻia nā quark kaumaha e kahi cone make, kahi ʻāina "ʻole" kahi hiki ʻole ke hoʻokuʻu i nā gluons.

Ma ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana hou e hoʻohana ana i ka substructure jet a me nā ʻano analytical, ua hiki i ka hui loiloi alakaʻi mai Oak Ridge National Laboratory ke hoʻohui i nā ʻāpana kaikamahine me ka substructure o quark a me gluon cascades. Ma o kēia ala, ua komo lākou i ke kaʻina hana cascade o nā quark charm a nānā pono i ka hopena cone make. No laila, ua hāʻawi kēia ana i ka ʻike i ka nui o nā quark nani ma mua o ko lākou hoʻopaʻa ʻana i nā hadrons.

ʻOiai ua hoʻopaʻa ʻia kēia ʻike i nā ʻano kumu o ka manaʻo pilina ikaika, hāʻawi pū ia i kahi ʻike i nā hiki ke noiʻi e hiki mai ana. Hiki i nā kānaka ʻepekema ke noiʻi i ka hopena cone make no nā quark i ʻoi aku ke kaumaha ma mua o ka quark charm, e like me nā quark lalo a i ʻole luna, a me ka ʻimi ʻana i kona hanana ʻana i nā hui ion kaumaha.

Ua loaʻa kēia holomua nui ma muli o ke kākoʻo lokomaikaʻi o ke Keʻena ʻOihana Energy of Science, papahana Nuclear Physics. Ma o ka hoʻomau ʻana i ka ʻimi ʻana a me ka hui pū ʻana, ke wehe nei mākou i nā mea pohihihi e pili ana i nā quark, gluons, a me nā mana e hoʻohālike i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa.

NPP

He aha ka hopena make-cone?

Loaʻa ka hopena make-cone ke hoʻopuni ʻia kahi quark kaumaha e kahi ʻāpana ʻaʻole hiki iā ia ke hoʻokuʻu i nā gluons, e loaʻa ai kahi ʻāpana "mea ʻole" a i ʻole ka hana ʻole.

He aha ka quantum chromodynamics?

ʻO Quantum chromodynamics ka manaʻo e wehewehe ana i ka pilina ikaika ma waena o nā quarks a me nā gluons, nā ʻāpana kumu i hana i nā hadron composite e like me nā protons a me nā neutrons.

He aha nā quark a me nā gluons?

ʻO nā Quarks a me nā gluons nā mea kūkulu hale o nā ʻāpana hui i kapa ʻia he hadrons. ʻO nā Quark nā ʻāpana haʻahaʻa e hiki mai ana i nā ʻano ʻeono, a ʻo nā gluons ka mea hoʻolaha o ka ikaika ikaika e hoʻopaʻa ai i nā quark.

He aha ka ALICE?

He hoʻokolohua nui ʻo ALICE i hana ʻia ma CERN's Large Hadron Collider. Manaʻo ia e aʻo i nā waiwai a me ke ʻano o ka mea ma nā ʻāpana ikaika loa e hoʻonui i ko mākou ʻike i nā ikaika kumu a me nā ʻāpana i hana i ke ao holoʻokoʻa.