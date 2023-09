ʻO kahi holomua i ka ʻimi noiʻi hoʻomohala ʻana

Ua hana nui nā kānaka ʻepekema ma ka Weizmann Institute of Science i ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o ka embryo. Ua hana maikaʻi lākou i kahi embryo hoʻohālike, e hāʻawi ana i nā ʻike hou i ka hoʻokumu ʻana o ka placenta.

ʻO ka noiʻi i hana ʻia ma ka Weizmann Institute e pili ana i ka hana ʻana i kahi embryo hoʻohālike i loko o ka lab. Ua ʻae ka embryo i nā ʻepekema e nānā a aʻo i nā pae mua o ka ulu ʻana, me ka hoʻokumu ʻana o ka placenta. He wahi paʻakikī kēia o ke aʻo ʻana ma muli o ka paʻakikī a me ka hiki ʻole o ka embryo kanaka i kēia wā koʻikoʻi.

Ua hōʻike ʻia ka embryo hoʻohālike e puka mai ana ka placenta mai kahi laina hoʻokahi o nā cell, kahi e hana ai i kahi kaʻina i kapa ʻia ʻo "cell fate specification." ʻO kēia kaʻina hana e pili ana i nā cell e lawe mālie i nā ʻike a me nā hana. Ua ʻike ka haʻawina he mea nui kēia kaʻina no ka ulu maʻamau o ka placenta.

Hiki i nā ʻike mai kēia noiʻi ke hoʻopilikia i nā ʻāpana like ʻole o ka biology a me ka lāʻau lapaʻau. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻokumu ʻana o ka placenta no ke aʻo ʻana i nā pilikia e like me ka preeclampsia a me ka palena o ka ulu ʻana o ka intrauterine, hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no ka makuahine a me ke keiki e ulu ana.

Eia kekahi, hāʻawi kēia holomua i kumu no ka hoʻopaʻa ʻana i ka wā e hiki mai ana i ka hoʻomohala ʻana o nā kino a me nā ʻiʻo ʻē aʻe. Ma ka loaʻa ʻana o ka ʻike maikaʻi aʻe o ka lawe ʻana o nā cell i nā kuleana kikoʻī i ka wā o ka hoʻomohala ʻana, hiki i nā ʻepekema ke wehe i nā mea huna o ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana.

Ke wehe nei kēia noiʻi ʻāina i nā ala hou no ke aʻo ʻana i ka ulu ʻana o ka embryonic. Hāʻawi ka embryo hoʻohālike i hana ʻia e nā ʻepekema Weizmann Institute i nā ʻike waiwai i nā kaʻina hana paʻakikī i hana ʻia i ka wā o ka ulu mua ʻana. Ma o ka noiʻi hoʻomau, manaʻolana nā ʻepekema e wehe i nā paʻakikī o ka ulu ʻana o ka embryo, e wehe ana i ka hiki ke hoʻomaikaʻi i ka mālama prenatal a me nā lāʻau lapaʻau.

Puna: Weizmann Institute of Science

