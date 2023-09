Ua holomua ka poʻe noiʻi i ka hoʻoulu ʻana i nā kidney kanaka i loko o ka puaʻa

Ua hoʻokō ka poʻe noiʻi ma Kina i kahi koʻikoʻi koʻikoʻi ma ke kahua o ka hoʻololi ʻana o ke kino ma o ka ulu ʻana i nā puʻupaʻa mua i loko o ka hapa nui o nā cell kanaka i loko o ka puaʻa. Hoʻokahi ʻanuʻu kēia e hoʻokokoke aku ai i ka hiki ke hana i nā kino i loko o nā holoholona i hiki ke hoʻololi ʻia i loko o ke kanaka. Koi nui ʻia ka hoʻololi ʻana o ka ʻōpū, me ka kokoke o 89,000 ʻAmelika i kēia manawa ma ka papa inoa kali no kahi puʻupaʻa.

Wahi a Mary Garry, he polopeka o ka lāʻau lapaʻau ma ke Kulanui o Minnesota, ʻo ka hiki ke hana i nā kino kanaka i loko o ka puaʻa hiki ke loaʻa i kahi hopena koʻikoʻi i ka hōʻemi ʻana i ka nui o nā maʻi ma ka papa inoa kali hoʻololi i ka honua. ʻOiai ua ʻimi ʻia ka manaʻo o ka hana ʻana i nā chimera holoholona-kanaka no nā makahiki he nui, ʻo kēia haʻawina e hōʻike nei i kahi holomua kaulana i kēia kahua.

ʻO ka hui o nā ʻepekema ma Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health i hoʻopaʻa ʻia ma luna o 1,800 embryos puaʻa me nā pūnaewele kino kanaka a hoʻoili iā lākou i loko o ka ʻōpū puaʻa wahine. Ua ʻae ʻia nā embryos chimeric e ulu a hiki i 28 mau lā ma mua o ka pau ʻana o ka hāpai ʻana no ka nānā hou ʻana. Ua hōʻiliʻili ka poʻe noiʻi i ʻelima embryos, aia nā puʻupaʻa āpau e ulu maʻamau a loaʻa i ka 65% mau cell kanaka.

ʻO nā hoʻāʻo mua i ka hoʻohui ʻana i nā pūnaewele kanaka a me nā puaʻa i kū i nā pilikia, no ka mea, ʻoi aku ka maikaʻi o nā pūnae puaʻa a make i nā pūnaewele kanaka. Eia naʻe, ua hoʻohana nā mea noiʻi i kēia haʻawina i kahi mea hana hoʻoponopono gene i kapa ʻia ʻo Crispr e hoʻopau i ʻelua mau genes kuleana no ka hoʻomohala ʻana i ka ʻōpū puaʻa. Ua hana kēia i kahi microenvironment kahi e ulu ai nā puʻupaʻa kanaka. Ma ka hoʻohuli ʻana i nā pūnaewele kanaka maʻamau i loko o nā pūnaewele pluripotent a me ka hoʻonui ʻana i ko lākou manawa o ka hoʻohui ʻana me nā pūnae puaʻa, ua hoʻomohala maikaʻi ʻia nā embryos.

ʻOiai ua hōʻike ʻia nā puʻupaʻa i loko o kēia haʻawina i nā ʻano o ka ulu ʻana o nā puʻupaʻa maʻamau, ʻaʻole maopopo inā e hoʻomau lākou i ka ulu ʻana i loko o nā ʻano hana piha. Hoʻohui ʻia, ua hāpai ʻia nā hopohopo e pili ana i ka hiki ke loaʻa i ka maʻi kanesa ma muli o ka hoʻoponopono ʻana o nā pūnaewele kanaka. Pono ka hoʻāʻo ʻana i nā holoholona nui e hōʻoia i ka palekana o nā kino i ulu me ka hoʻohana ʻana i kēia mau ʻenehana.

ʻOiai nā pilikia, manaʻo ka poʻe ʻepekema i komo i kēia noiʻi ʻana he mau holoholona hāʻawi maikaʻi ka puaʻa ma muli o ko lākou ʻano anatomical a me ka nui o ke kino e like me ke kanaka. Me ka awelika o ka manawa kali no ka hoʻololi ʻana i ke kīkī he ʻekolu a ʻelima mau makahiki, ʻoi aku ka nui o ke koi no nā ʻōpū hiki ke hoʻololi ʻia ma mua o ka lako. Hāʻawi kēia noiʻi ʻāina i ka manaʻolana no ka lanakila ʻana i kēia pilikia hemahema o ke kino i ka wā e hiki mai ana.

Sources:

– ʻatikala kumu: Inoa Kumu

– Wehewehena o na mea ola chimeric: Wehewehe Puna

– Wehewehe o Crispr: Wehewehe Puna