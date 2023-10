Hoʻomohala nā ʻepekema ʻepekema i ka biocoating me ka pena e hoʻohui i ka ea ma Mars Habitat

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi i kahi biocoating, i kapa ʻia ʻo Green Living Paint, hiki ke hoʻohui ʻia i loko o ka nohona ma Mars e hoʻohui i ka lewa. Aia i loko o ka biocoating kekahi ʻano bacteria i kapa ʻia ʻo Chroococcidiopsis cubana, kahi e hoʻohana ai i kahi ʻano ʻano photosynthesis e ola ai i nā kūlana koʻikoʻi. Lawe kēia hua bacteria i carbon dioxide (CO2) a hoʻokuʻu i ka oxygen ma ke ʻano o ka hana. ʻO ka hui i alakaʻi ʻia e ka microbiologist ʻo Simone Krings o ke Kulanui o Surrey ma UK i manaʻo e hana i kahi matrix biocoating lōʻihi a pili i ke kaiapuni no ka bacteria.

Ua hoʻomohala ʻia ka biocoating ma o ka hui ʻana i ka latex me nā ʻāpana nanoclay e hoʻokō i kahi ʻano porous akā paʻa i ka mechanically. Ua nānā ka poʻe noiʻi i ka uhi no 30 mau lā a ʻike ʻia ua hoʻokuʻu mau ʻia a hiki i ka 0.4 grams o ka oxygen ma ka gram o ka biomass i kēlā me kēia lā, ʻoiai e komo ana i ka CO2. He hopena kēia ʻano hoʻomau no ka ʻimi ʻana i ka lewa a me ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo e pili ana i ka piʻi ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana a me ka nele o ka wai ma ka Honua.

ʻOiai ʻaʻole lawa ka hoʻopuka ʻana o ka oxygen i kēia manawa no kahi noho ma Mars ma kāna iho, hiki iā ia ke hōʻemi nui i ka nui o ka oxygen e pono ai nā mikiona mokulele e lawe. ʻO ka hiki iā Chroococcidiopsis cubana ke ola i nā kaiapuni koʻikoʻi e lilo ia i moho no ka noho ʻana ma Mars. Ua paʻi ʻia ka noiʻi ma Microbiology Spectrum.

Sources:

– Microbiology Spectrum