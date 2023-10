Wehe i nā mea huna o Mars: Nā ʻike hou i loko o ka Honua o ka Honua

ʻO nā hawewe seismic i hoʻoulu ʻia e ka hopena meteorite ma Mars ua hōʻike i nā hōʻike hoihoi e pili ana i ka hohonu o ka honua. Hoʻopiʻi kēia mau ʻike hoʻohaʻahaʻa i nā manaʻo lōʻihi a hāʻawi i nā ʻepekema i nā ʻike waiwai i ke anatomy o ko mākou honua kokoke.

ʻO ka ʻikepili seismic i hōʻiliʻili ʻia e ka NASA's InSight lander e hoʻomālamalama i ka hele ʻana o kahi papa pōhaku hoʻoheheʻe ʻole i ʻike mua ʻia e hoʻopuni ana i ke kumu metala wai o Mars. Ua ʻike ʻia kēia ʻāpana o loko he liʻiliʻi a ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua, e hōʻailona ana i kahi loli nui i ko mākou ʻike ʻana i ke ʻano o loko o Mars.

Ke holo nā hawewe seismic i nā mea like ʻole i loko o ka honua, me nā mea i hana ʻia e nā hopena meteorite, hoʻololi ko lākou wikiwiki a me ke ʻano. ʻO ka ʻikepili i loaʻa mai ka mea hana seismometer a InSight ua ʻae i nā ʻepekema e loaʻa i kahi kiʻi maʻalahi o ka haku ʻana o loko o Mars.

ʻO ka hopena o kahi meteorite ma Tempe Terra, kahi ʻāina kiʻekiʻe o Martian, i ka lā 18 Kepakemapa 2021, ua hoʻoulu ʻia kahi ōlaʻi 4.2 ka nui a waiho ʻia ma hope o kahi lua lua ma kahi o 425 kapuaʻi (130 mika) ka laulā. ʻO ka mea mahalo, ua loaʻa kēia hopena ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe o Mars mai kahi o InSight ma Elysium Planitia, he wahi pāpū.

ʻO nā nalu seismic i hana ʻia e kēia hanana ua komo i loko o ka hohonu o ka honua, me ke kumu, e hāʻawi ana i nā ʻike like ʻole. Ma mua o kēia ʻike ʻia ʻana, hiki i nā ʻepekema ke nānā wale i nā noʻonoʻo mai ka piko o ke kumu o Mars, ʻaʻole nā ​​nalu seismic e hele ana ma laila.

Ma ke kālailai ʻana i ke ʻano o kēia mau nalu, ua ʻike ka poʻe noiʻi i ke ʻano o kahi papa silicate molten, ma kahi o 90 mile (150 km) mānoanoa, e hoʻopuni ana i ke kumu. ʻAʻole i ʻike mua ʻia kēia ʻāina i hoʻoheheʻe ʻia, aia ma ka ʻaʻahu, ka ʻaoʻao o loko o ka honua.

Eia hou, ua helu ka poʻe noiʻi i kahi nui hou no ke kumu o Mars, e manaʻo ana i kona anawaena ma kahi o 2,080 mau mile (3,350 km), ma kahi o 30% ka liʻiliʻi ma mua o nā kuhi mua. Ua ʻike pū lākou ʻo ka ʻaʻahu, e waiho ana ma waena o ka ʻōpala waho a me ke kumu o ka honua, e hoʻolōʻihi ʻia ma kahi o 1,055 mile (1,700 km) ma lalo o ka ʻili.

ʻAʻole like me ka Honua, loaʻa iā Mars kahi papa hoʻoheheʻe piha a ʻāpana paha a puni kona kumu. Hōʻike kekahi haʻawina i ka loaʻa ʻana o kahi papa i hoʻoheheʻe ʻia, a ʻo kekahi e hōʻike ana ua hoʻoheheʻe ʻia ma luna. ʻO ka papa i hoʻoheheʻe ʻia a ʻāpana hoʻoheheʻe ʻia ka nui o nā silicates i hoʻonui ʻia i ka hao a me nā mea hana wela radioactive, ʻokoʻa mai ka ʻaʻahu paʻa ma luna.

Hōʻike nā haʻawina hou aʻe ʻo ke kumu nui o Mars i ka hao a me ka nickel, me nā mea māmā e like me ka sulfur, oxygen, carbon, a me hydrogen. Aia kēia mau mea māmā ma kahi o 9-15% o ka haku mele ma ke kaumaha, ʻoi aku ka haʻahaʻa ma mua o ka mea i manaʻoʻiʻo mua ʻia, akā hoʻohālikelike ʻia me ke kumu o ka Honua.

Ke ho'āʻo nei kēia noiʻi hoʻomaka ʻana i ko mākou ʻike ʻana i ke ʻano o loko o Mars a hōʻike i ka paʻakikī o nā hoʻokele ma ke ʻano he ʻōnaehana like ʻole. ʻO Mars, me ke anawaena o kahi o 4,220 mile (6,791 km) i hoʻohālikelike ʻia me 7,926 mile (12,755 km) o ka Honua, ke hoʻomau nei i ka hoʻopio ʻana i nā ʻepekema a me nā kilo hōkū.

