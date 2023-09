Hoʻāʻo ʻo NASA i ke ʻano hoʻoheheʻe asteroid no ka pale ʻana i ka honua

Ua holomua nā kānaka ʻepekema ma NASA i kahi hoʻokolohua e ʻike ai inā hiki iā lākou ke hoʻololi i ke ala o kahi asteroid e hele ana i ka Honua. ʻO ka misionari, i kapa ʻia ʻo Double Asteroid Redirection Test (Dart), i manaʻo e pale i kahi asteroid i kapa ʻia ʻo Dimorphos. Ua hoʻokuʻu ʻia ka $330 miliona mokulele ma ke ʻano he ʻāpana o ke kinetic impactor technique, kahi ʻano o ka deflection asteroid.

ʻOiai ua hōʻoiaʻiʻo ʻo NASA i ka lehulehu ʻaʻole ʻo Dimorphos he mea hoʻoweliweli i ka Honua, ua hoʻolālā ʻia ka misionari e hoʻoholo i ka hiki ʻana o kēia ʻenehana deflection no nā hui asteroid e hiki mai ana. Makemake ka ʻoihana e mākaukau inā ʻike ʻia kahi asteroid ma kahi papa kuʻi me ka Honua i ka wā e hiki mai ana.

ʻO kēia hoʻāʻo he ʻāpana o ka hoʻoikaika mau ʻana o NASA e aʻo a hoʻomaopopo i nā mea kokoke i ka Honua (NEOs) a me ka hoʻolālā ʻana i nā ala e pale aku ai i ko mākou honua mai nā hopena kūpono. Ke ʻimi nei ka ʻoihana i nā hoʻolālā like ʻole, me nā ʻenehana kinetic impactor, gravity tractors, a me ka asteroid redirection ma o nā kōkua gravity.

ʻO ka mikiona Dart ka hoʻokau ʻana i ka mokulele i Dimorphos a me ke aʻo ʻana i nā hopena. Ma ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili e pili ana i ka pane ʻana o ka asteroid i ka hopena, hiki i nā ʻepekema ke loiloi i ka maikaʻi o ka ʻenehana kinetic impactor i ka hoʻololi ʻana i kahi alahele o kahi asteroid. He mea koʻikoʻi ia ʻike i ka hoʻomohala ʻana i nā misionari deflection asteroid e hiki mai ana.

ʻO ka hoʻolaʻa ʻana o NASA i ka noiʻi asteroid a me nā hoʻolālā deflection e hōʻike ana i kā lākou kūpaʻa e pale i ka Honua mai nā hanana pōʻino. Ma ka hoʻomau mau ʻana i ko mākou ʻike ʻana i nā asteroids a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i kā mākou hana, hiki iā mākou ke mākaukau maikaʻi e pane i nā hoʻoweliweli e hiki mai ana.

