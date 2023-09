Hoʻopololei ʻo Parasitic Worms i nā ʻanuʻu e hoʻokele i nā lau o ka mauʻu

By

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou ʻana ʻo nā ilo parasitic i kapa ʻia ʻo ka lancet liver flukes he hoʻolālā ʻoi aku ka maʻalahi no ka hoʻopili ʻana i nā ʻona ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia. Koi kēia mau ilo i nā ʻanuʻu e piʻi i nā lau mauʻu a laila e piʻi hou i lalo i ka wā e wela loa ai ka lā. ʻO ke kumu o kēia hana ʻana, ʻo ia ka hoʻonui ʻana i ka manawa o ka ʻai ʻia ʻana e nā holoholona nui, e hiki ai i nā ilo ke hoʻomau i ko lākou pōʻai ola.

Noho nui nā hū o ke akepaʻa Lancet i loko o nā bipi a i ʻole nā ​​​​manu ʻai ʻē aʻe ma ke ʻano he kanaka makua. Hoʻokomo nā ilo i nā hua i loko o ka mauʻu ma o ka ʻai ʻana o ka bipi, a laila ʻai ʻia e nā ʻōpala. I loko o nā snails, hiki i nā ilo i ka pae larval e hiki mai ana a hoʻohua i ka asexually. Hoʻopili ka snails i ka maʻi maʻi ma o ka hana ʻana i nā ʻōpū a puni nā ilo, a laila e ʻoki ʻia a ʻai ʻia e nā ʻanuʻu me nā ʻōpala ilo.

Ke komo i loko o kahi ant, komo nā ʻōhua i ko lākou wā hou o ke ola. Holo ka hapa nui i ka ʻōpū o ka ant, akā hele kekahi i kona ala i ka lolo a lawe i ka mana. A laila koi ʻia ka ant i loaʻa i ka maʻi e piʻi i luna o kahi lau mauʻu a hoʻopili iā ia iho, e hāʻawi ana i kahi manawa no nā holoholona nui e ʻai i ka ʻanuʻu a me nā ilo. Hiki i nā ilo i ka wā makua i loko o kā lākou mea hoʻokipa hope, neʻe i ke akepaʻa, hānai, hoa, a waiho i nā hua e hoʻomaka hou i ka pōʻai.

Ua hoʻoholo kekahi hui o nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Copenhagen e noiʻi hou i kēia kaʻina hana paʻakikī. Ua aʻo lākou ma luna o hoʻokahi kaukani mau ʻanuʻu maʻi i loko o ka ululāʻau ma Denmark a ʻike i ka hopena o ka wela i ka ʻano o nā ʻano. Noho nā ʻanuʻu ma luna o ka mauʻu i nā lā ʻoluʻolu akā kolo hou i lalo i nā lā mahana. Hōʻike kēia i ka hoʻoponopono ʻana o nā ilo i ka pō a i ke kakahiaka e hoʻonoho iā lākou i loko o ka mauʻu i ka wā e ʻeleu ai nā holoholona ʻai a pale iā lākou mai ka lā i ke ao.

Hōʻike kēia mau ʻike i ka paʻakikī o ka ʻano parasite a me ka pono o ka noiʻi hou ʻana e hoʻomaopopo i nā hana kikoʻī i hoʻohana ʻia e kēia mau flukes e hoʻopunipuni i ka lolo o nā ʻona. ʻOiai hiki i nā kānaka ke loaʻa i ka maʻi i kekahi manawa e ka lancet ate flukes, he kakaikahi kēia mau maʻi a he poʻe hoʻokipa pōʻino ke kanaka.

