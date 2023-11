Hoʻopōmaikaʻi ʻia nā Embryos ʻiole ma ka lewa: kahi ʻanuʻu i ka hana hou ʻana ma ka lewa

Ua loaʻa i nā embryos ʻiole ka hoʻomohala kūleʻa ʻoiai e mahi ʻia ana ma luna o ka International Space Station (ISS). ʻO kēia hoʻokolohua hoʻāʻo ʻāina ʻo ia ka manawa mua i ulu ʻia nā embryos mammalian i loko o kahi microgravity, e hōʻike ana i ka hiki ke hana hou ʻia ke kanaka ma ka lewa.

No ka hana ʻana i ka hoʻokolohua, ua hoʻomoʻi nā ʻepekema i nā embryos ʻiole a ʻae iā lākou e ulu a hiki i ka pae ʻelua-cell. A laila ua maloʻo nā embryos a hoʻokuʻu ʻia i ka lewa. I ka manawa ma luna o ka ISS, ua hoʻoheheʻe nā astronauts i nā embryos hau a hoʻomau i kā lākou ulu ʻana no nā lā ʻehā. Ma hope mai, ua hoʻihoʻi ʻia nā embryos i ka Honua no ka nānā pono ʻana.

ʻO ka mea kupanaha, ua hōʻike ʻia nā hopena i ka hopena liʻiliʻi o nā kūlana microgravity i loko o ke kahua ākea i ka wā mua o ka ulu ʻana o ka embryo. Hāʻawi kēia ʻike i nā ʻike waiwai e kōkua i ka wā e hiki mai ana o ka lele ʻana o ke kanaka.

ʻO Teruhiko Wakayama, he mea noiʻi kaulana ma ke Kulanui o Yamanashi ma Iapana, a ʻo ke kumu kumu o kēia noiʻi hoʻoheheʻe honua, e hoʻokūpaʻa ana i ke koʻikoʻi o kēia mau hopena no ka pae aʻe o ka mākaʻikaʻi ākea. Hōʻike ʻo Wakayama i ke koʻikoʻi o ka noiʻi ʻana i nā mea hiki ke hānau keiki ma ka lewa, me ka noʻonoʻo ʻana i ka manaʻo o ka huakaʻi ākea ākea, e like me kahi misionari e hiki mai ana i Mars.

"He mea hopohopo maoli ka hiki ʻana o ka hāpai ʻana i ka wā e hiki mai ana i Mars ma muli o ka lōʻihi o ka manawa ma mua o ʻeono mahina," wahi a Wakayama. "Ke manaʻo nei kā mākou noiʻi e hōʻoia e hiki i nā kānaka ke hāpai palekana a hānau i kēia mau misionari lōʻihi."

He waiwai nui kēia hoʻokō kamahaʻo i ka embryology space, ʻoiai ʻo ia ke ala no ka noiʻi hou ʻana i ka hana hou ʻana o ke kanaka ma ka honua. Ma ka ʻimi ʻana i ka hoʻomohala ʻana o nā embryos mammalian i loko o kahi microgravity environment, hiki i nā ʻepekema ke hōʻiliʻili i nā ʻikepili koʻikoʻi no ka mālama ʻana i ke olakino a me ka palekana o nā astronauts ma nā misionari e hiki mai ana i nā wahi mamao ma mua o ka Honua.

NPP

Hiki i nā kānaka ke hoʻohānau ma ka lewa?

ʻO ka holomua o ka hoʻomohala ʻana o nā embryos ʻiole ma ke ākea e hōʻike ana he hiki i ke kanaka ke hana hou ma ka lewa. Pono nā noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo pono i nā hopena a me nā pilikia o ka hana hou ʻana o ke kanaka ma waho o ka Honua.

He aha ke kumu o ka hoʻokolohua?

Ua manaʻo ka hoʻokolohua e noiʻi i nā hopena o ka microgravity i ka ulu ʻana o ka embryo. Ma ka hoʻomaloʻo ʻana a me ka hoʻoulu ʻana i nā embryos ʻiole ma ka ISS, ua ʻimi nā kānaka ʻepekema e hōʻiliʻili i nā ʻike waiwai e hiki ke kōkua i ka ʻimi ʻana i ka lewa a hiki ke kākoʻo i ka hana hou ʻana o ke kanaka ma ka lewa.

He aha nā hopena o kēia noiʻi?

Hoʻomaka ka noiʻi i nā mea hou no ka huakaʻi huakaʻi kanaka e hiki mai ana. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ka microgravity i ka ulu ʻana o ka embryo no ka hōʻoia ʻana i ka palekana a me ka maikaʻi o nā astronauts ma nā misionari lōʻihi. Eia kekahi, he mea nui kēia ʻike no ka hoʻolālā ʻana a me ka hoʻomākaukau ʻana no ka noho ʻana o ke kanaka ma luna o nā kino lani ʻē aʻe.