Nā ʻike hou i ka palena ʻo Core-Mantle Boundary i hōʻike ʻia e nā hoʻokolohua hou

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema kahi ʻike e pili ana i ka palena o ka honua, e hoʻomālamalama ana i nā pilina pohihihi ma waena o ka silicate a me nā mea metala ma nā kūlana koʻikoʻi. Ma mua, ua liʻiliʻi ka ʻike e pili ana i ka dynamics kemika o kēia wahi, akā ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua hou i kahi mea hoihoi.

ʻO kahi hui o nā mea noiʻi mai Arizona State University, alakaʻi ʻia e nā ʻepekema ʻo Dan Shim, Taehyun Kim, a me Joseph O'Rourke mai ke Kula o ka Honua a me Space Exploration, ua alakaʻi i nā hoʻokolohua kiʻekiʻe-mehana a me -pressure me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana holomua ma ka Advanced Photon Source of Argonne National Lab a me PETRA III o Deutsches Elektronen-Synchrotron ma Kelemānia.

Ua hoʻohālikelike kā lākou mau hoʻokolohua i nā kūlana koʻikoʻi i loaʻa ma ka palena kumu-mantle a hōʻike i ka wai mai ka ili o ka Honua ke komo hohonu i ka honua. Ke hōʻea ka wai i hoʻohaʻahaʻa ʻia i ka palena kumu-mantle, loaʻa kahi hopena kemika, e alakaʻi ana i ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻāpana hydrogen-waiwai, silicon-depleted layer.

Hoʻopili kēia ʻāpana hou i nā waiwai o ke kumu o waho, e hoʻololi iā ia i kahi ʻano kiʻiʻoniʻoni. Hoʻohui ʻia, hoʻopuka ka hopena i nā kristal silica, e piʻi a hoʻohui i loko o ka ʻaʻahu, e pili ana i nā kūlana wela ma ka palena kumu-mantle.

Hoʻopiʻi kēia mau ʻike i ka manaʻoʻiʻo lōʻihi i ka palena o ka hoʻololi waiwai ma waena o ka ʻaʻahu a me ke kumu o ka Honua. ʻIke ʻia he nui ka hoʻololi waiwai ma muli o ke komo hohonu ʻana o ka wai i nā piliona makahiki. ʻO ka pilina ma waena o ka wai a me ke silikoni i loko o ke kumu e alakaʻi ai i ka hoʻokumu ʻana o ka silica, e hōʻike ana i kahi pilina koʻikoʻi-mantle ʻoi aku ka ikaika.

Hōʻike ka ʻike i kahi pōʻai wai honua nui aʻe ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia. Hoʻopili ʻia ke ʻano metala hohonu a me ka pōʻai wai i luna ma o nā kaʻina geochemical, i hoʻoikaika nui ʻia e ka ʻāpana i hoʻololi ʻia ma ka palena kumu-mantle.

ʻOiai makemake ʻia ka noiʻi hou ʻana e hoʻomaopopo pono i nā hopena o kēia ʻike, hāʻawi ia i nā ʻike waiwai i nā kaʻina hana o loko o ka Honua a hoʻonui i ko mākou ʻike i nā pilina paʻakikī e ulu ana i loko o ko mākou honua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

Nīnau: He aha ka palena kumu-mantle?

ʻO ka palena ʻaʻahu ʻo ia ka ʻāina e hoʻokaʻawale i ke kumu o ka Honua, i haku mua ʻia me ka hao i hoʻoheheʻe ʻia a me ka nickel, mai ka ʻaʻahu a puni, aia nā mea pōhaku paʻa.

Nīnau: He aha nā hopena o nā hoʻokolohua hou?

Hōʻike nā hoʻokolohua hiki i ka wai mai ka ili o ka Honua ke komo i loko o ka hohonu o loko, e hoʻoulu ai i nā hopena kemika a hoʻololi i ke ʻano o ka palena kumu-mantle. Hoʻopiʻi kēia i nā manaʻo mua e pili ana i ka hoʻololi ʻana i nā mea ma waena o ke kapa a me ke kumu.

Nīnau: Pehea ka hopena o kēia ʻike ʻana i ko mākou ʻike i ka pōʻai wai o ka Honua?

Hōʻike nā ʻike i kahi pōʻai wai honua ʻoi aku ka nui ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia, me nā pilina hohonu ma waena o ke kumu hao hohonu a me ka wai ma ka ʻili. He kuleana koʻikoʻi ka ʻāina i hoʻololi ʻia ma ka palena kumu-mantle i kēia mau kaʻina geochemical.

Nīnau: He aha nā ʻenehana i hoʻohana ʻia i nā hoʻokolohua?

Ua hoʻohana nā hoʻokolohua i nā ʻenehana kiʻekiʻe-mehana a me -pressure laser-heated diamond-anvil cell ma nā hale kiʻekiʻe ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me Kelemānia e hana hou i nā kūlana koʻikoʻi ma ka palena kumu-mantle o ka Honua.

Nīnau: Ma hea e loaʻa ai iaʻu ka ʻike hou aku e pili ana i ka noiʻi?

Ua paʻi ʻia ka noiʻi ma ka puke pai Nature Geoscience. Hiki iā ʻoe ke komo i ka ʻatikala ma [URL of the domain] (hoʻokomo i ka URL o ka waihona ma aneʻi).