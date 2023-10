ʻO ka hanana Seismic nui loa ma Mars ʻaʻole i hoʻokumu ʻia e kahi Meteorite Impact, wahi a nā ʻepekema.

Ua hoʻoholo kekahi hui ʻepekema o ka honua ʻo ka hanana seismic nui loa i hoʻopaʻa ʻia ma Mars i 2022 ʻaʻole ia he hopena o ka meteorite, akā ʻo nā pūʻali tectonic nui i loko o ka ʻōpala o ka honua. ʻO ke ōlaʻi, me ka nui o 4.7, ua ʻike ʻia e ka NASA's InSight lander ma Mei 4, 2022, a ua hoʻoulu ʻia nā haʻalulu ma Mars no nā hola ʻeono.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia hanana seismic e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hana geological o Mars. ʻO nā ikaika Tectonic, e like me nā mea ma ka Honua, ke kuleana no ka hoʻohua ʻana i ka ʻili o ka honua. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau pūʻali, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe o ka loko o ka honua a me kona hoʻomohala ʻana i ka wā.

ʻO ka InSight lander, e hana ana ma Mars mai 2018, ua lako me kahi seismometer i hoʻolālā ʻia e ʻike a ana i ka hana seismic. Ua ʻae kēia mea hana i nā ʻepekema e ana pono i ka nui a me kahi o ka hanana seismic, e hāʻawi ana i ka ʻikepili koʻikoʻi no ka nānā hou ʻana.

Ma mua, ua manaʻo ʻia ʻo ka hopena meteorite ke kumu nui o ka hana seismic ma Mars. Eia nō naʻe, ʻo kēia ʻike hou e hoʻokūkū nei i kēlā manaʻo a hōʻike i ke ʻano paʻakikī a me ka ikaika o ka honua.

Pono e noiʻi hou aʻe no ka hoʻomaopopo piha ʻana i ka hana tectonic ma Mars a me kona hopena i ka wā i hala a me ka wā e hiki mai ana. ʻO ke aʻo ʻana i nā hanana seismic, me nā ʻikepili ʻē aʻe i hōʻiliʻili ʻia e ka InSight lander, e hoʻomau i ka hāʻawi ʻana i nā ʻike waiwai i ka hana o loko o Mars.

