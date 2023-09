ʻO ka lāʻau no ka pau ʻana o ka iwi ma nā Astronauts Hōʻike i ka ʻōlelo hoʻohiki

Ua hōʻike ʻia kahi lāʻau lapaʻau i hoʻomākaukau ʻia no ka pale ʻana i ka nalo ʻana o ka iwi ma nā ʻiole, hiki ke pōmaikaʻi i nā astronauts ma luna o ka International Space Station (ISS). Ua hoʻomohala nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Kaleponi Los Angeles (UCLA) a me ka Forsyth Institute ma Massachusetts i kahi lāʻau lapaʻau ʻaʻole wale e pale i ka nalowale o ka iwi i nā ʻiole e noho ana ma ka ISS akā hoʻonui pū i ko lākou iwi iwi.

Ua ʻike ka hui ʻo ka microgravity e hoʻemi i hoʻokahi pakeneka o ka iwi mineral density (BMD) i kēlā me kēia mahina o ka hoʻolaha. No ka pale ʻana i kēia, ua hoʻohana lākou i ka protein i kapa ʻia ʻo NELL-1, nāna e hoʻoponopono i ka ulu ʻana o ka iwi, a hoʻololi iā ia e hana i kahi lāʻau i kapa ʻia ʻo BP-NELL-PEG e hoʻopaʻa i nā ʻiʻo iwi me nā hopena maikaʻi ʻole. ʻO nāʻiole i mālamaʻia me BP-NELL-PEG i hōʻike i ka piʻi nui o ka BMD i hoʻohālikelikeʻia me ka pūʻulu mana.

ʻOiai e paʻa ana kēia holomua no nā mikiona ākea e hiki mai ana, me ka noho lōʻihi i ka microgravity, ʻaʻohe ʻike e pili ana i ka wā e hoʻomaka ai nā hoʻokolohua kanaka o NELL-1. I kēia manawa, hoʻokahi wale nō hui, ʻo Bone Biologics i hoʻokumu ʻia ma Massachusetts, i alakaʻi i nā hoʻokolohua lapaʻau kanaka me ka hoʻohana ʻana iā NELL-1 e mālama i ka maʻi degenerative disk i loko o kahi papahana pilot ma Australia. ʻAʻole maopopo ke kūlana o kēia haʻawina.

ʻOiai ka hiki ke ho'ōla no ka poho iwi ma nā astronauts, pono nā noiʻi hou e hoʻoponopono i nā hopena olakino ʻē aʻe o ka ʻike ākea, e like me ka loli o ka lolo. I kēia manawa, e hoʻomau ka poʻe astronauts i ka hilinaʻi ʻana i nā manawa treadmill maʻamau e hoʻēmi i nā pilikia e pili ana i nā mikiona ākea lōʻihi.

