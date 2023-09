ʻO ka Pohihihi o nā daimana ʻulaʻula: Loaʻa i nā ʻepekema ka "Missing Ingredient" no ka hoʻokumu ʻana

By

Ua ʻike hou ʻia nā ʻepekema ʻepekema e pili ana i ka hoʻokumu ʻana i nā daimana ʻulaʻula, i ʻike ʻia no ko lākou laʻa a me ka nani nani. ʻO nā daimana ʻulaʻula kekahi o nā pōhaku makamae loa o ka honua a ua makemake nui ʻia e nā mea hōʻiliʻili a me nā mea hoihoi. ʻO ka hapa nui o kēia mau pōhaku makamae, ʻoi aku ma mua o 90 pakeneka, ua ʻike ʻia ma ka mine Argyle ma kahi mamao ma ke komohana ʻākau o Australia, kahi i hoʻōki ai i nā hana.

ʻO ka nīnau no ke kumu i hoʻopuka ai ka mine Argyle i kahi helu kiʻekiʻe o nā daimana ʻulaʻula i pīhoihoi i nā mea noiʻi no nā makahiki. ʻAʻole like me ka hapa nui o nā mines daimana ʻē aʻe, aia ma waena o nā ʻāina, aia ka Argyle mine ma ka lihi o kekahi. I loko o kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications, ua hōʻike ʻia kahi hui o nā ʻepekema Australia ua lawe ʻia nā daimana ʻulaʻula i ka honua ma o ka haki ʻana o ka supercontinent mua ma kahi o 1.3 biliona makahiki i hala.

Wahi a ka mea kākau alakaʻi o ka noiʻi, ʻo Hugo Olierook mai ke Kulanui ʻo Curtin ma Western Australia, ʻelua o nā mea pono ʻekolu no ka hoʻokumu ʻana i nā daimana ʻulaʻula i ʻike mua ʻia. ʻO ka mea hana mua he kalapona, pono e waiho hohonu i loko o ka Honua, ma kahi o 150 mau kilomita (93 mau mile) ma lalo o ka ʻili. Inā ʻoi aʻe ka pāpaʻu o ke kalapona, e lilo ia i graphite, he mea waiwai ʻoi aku ka waiwai ma mua o nā daimana.

ʻO ka lua o ka mea hoʻohui, ʻo ia ka nui o ke kaomi pono e hoʻololi i ka mālamalama o nā daimana a hāʻawi iā lākou i kā lākou hōʻailona ʻulaʻula hue. Ua wehewehe ʻo Olierook, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka liʻiliʻi liʻiliʻi e hopena i nā daimana maʻemaʻe, ʻoiai ʻo ka nui o ke kaomi ʻana e lilo lākou i ʻeleʻele. He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ʻo ka hapa nui o nā daimana i loaʻa ma ka mine Argyle no nā ʻano ʻeleʻele liʻiliʻi loa.

Hoʻomaopopo kēia ʻike hou i ke kaʻina hana o nā daimana ʻulaʻula a hāʻawi i ka ʻike waiwai no ka ʻimi ʻana i nā waihona like a puni ka honua. Hiki i nā noiʻi hou aʻe ma kēia kahua ke loaʻa i nā kumu hou o kēia mau pōhaku i ʻimi nui ʻia, e hāʻawi ana i kahi lako ʻoi aku ma ka mākeke. Hoʻoikaika ka haʻawina i ka hoʻohiwahiwa a me ka ʻoluʻolu e hoʻopuni ana i nā daimana ʻulaʻula, e hoʻopaʻa ana i ko lākou inoa ʻo kekahi o nā pōhaku makamae a kūʻokoʻa i ka honua.

