Ua hana ka poʻe ʻepekema i kahi holomua i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻokumu ʻana o nā daimana ʻulaʻula, i ʻike ʻia no ko lākou laʻa a me ka nani. ʻO kēia mau pōhaku makamae, i manaʻo ʻia ʻo kekahi o nā mea pipiʻi loa o ka honua, ua ʻike nui ʻia ma ka ʻoihana Argyle i pani ʻia nei ma Australia. Eia nō naʻe, ʻo nā kumu ma hope o ke kiʻekiʻe o nā daimana ʻulaʻula ma kēia wahi kikoʻī ua lōʻihi ka pohihihi.

I loko o kahi noiʻi i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications, ua hōʻike nā mea noiʻi Australia ua lawe ʻia nā daimana ʻulaʻula i loaʻa ma Argyle i ka honua ma mua o 1.3 biliona makahiki i hala. Ua hoʻokumu ʻia nā daimana ma o ka hui ʻana o ʻekolu mau mea nui. ʻO ka mua ka carbon, pono e kanu hohonu i loko o ka Honua, ma lalo o 150km. ʻO ka lua o ka mea hoʻohui, ʻo ia ka nui o ke kaomi e hoʻololi ai i nā daimana akaka ʻole. ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi ka hopena i nā daimana ʻeleʻele, ʻoi aku ka waiwai.

ʻO ka mea i nalowale, e like me ka mea i ʻike ʻia e ka poʻe noiʻi, ʻo ia ka hanana lua pele i lawe mai i nā daimana i luna, e hiki ai i nā kānaka ke komo. Ma ke kālailai ʻana i nā kristal liʻiliʻi i loko o kahi hōʻailona pōhaku mai ka mine Argyle, ua hiki i nā ʻepekema ke hoʻoholo i ka makahiki o nā daimana a hoʻokumu i kahi manawa kūpono. Ua ʻike lākou ua hoʻokiʻekiʻe ʻia nā daimana i luna i ka wā o ka haki ʻana o ka supercontinent mua o ka honua, i kapa ʻia ʻo Nuna a i ʻole Columbia, 1.3 biliona makahiki i hala.

He mau hopena koʻikoʻi kēia noiʻi ʻāina no nā huli daimana e hiki mai ana. Ua ʻike ʻia i kēia manawa hiki ke loaʻa nā daimana ʻulaʻula ma kahi kokoke i nā kihi o nā ʻāina, ma nā kāʻei mauna kahiko e hōʻailona ana i ka haki ʻana o nā supercontinent kahiko. ʻO nā wahi hiki ke loaʻa i ka wā e hiki mai ana ʻo Canada, Russia, ʻApelika hema, a me Australia.

ʻOiai ʻo ka pani ʻana o ka mine Argyle i kōkua i ka liʻiliʻi o nā daimana ʻulaʻula, manaʻo ʻia e piʻi mau ko lākou waiwai. ʻO ka ʻike hou ʻana i kā lākou kaʻina hana hiki ke kōkua i ke alakaʻi ʻana i nā hana e hiki mai ana e ʻimi i kēia mau pōhaku makamae, ʻoiai ʻaʻole ia he hana maʻalahi a wikiwiki paha.

ʻO ka hopena, ʻo ka loaʻa ʻana o ka "mea i nalowale" no nā daimana ʻulaʻula e wehe i nā mea hou no ka ʻimi ʻana i kēia mau pōhaku makamae. I kēia manawa ua ʻike maopopo nā kānaka ʻepekema i nā kūlana e pono ai ko lākou hoʻokumu ʻana, hiki ke kōkua i ka ʻimi ʻana i nā daimana ʻulaʻula ma nā wahi ʻē aʻe o ka honua.

Sources:

– Nature Communications

- Ke Kulanuiʻo Curtin

- Kulanui o Adelaide