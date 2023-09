Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema kahi ʻike makaʻala e hoʻomālamalama i ke kumu o nā daimana ʻulaʻula, kekahi o nā pōhaku makamae loa a i ʻimi ʻia ma ka honua. Ua ʻike ʻia ka hapa nui o nā daimana ʻulaʻula ma ka pā Argyle i pani ʻia i kēia manawa ma kahi mamao ma ke komohana ʻākau o Australia, akā ʻo ke kumu o ka nui o kēia mau pōhaku makamae he mea pohihihi.

Ma kahi noiʻi i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications, ua hōʻike ʻia kahi hui o nā mea noiʻi Australia ua hoʻokumu ʻia nā daimana ʻulaʻula ma muli o ka haki ʻana o ka supercontinent mua ma kahi o 1.3 biliona makahiki i hala. Na kēia hanana i lawe mai i nā daimana i ka ili o ka Honua, i hiki ai ke komo i nā kānaka.

Ua wehewehe ʻo Hugo Olierook, ka mea kākau alakaʻi o ke aʻo ʻana mai ke Kulanui ʻo Curtin, ʻo ke kūkulu ʻana i nā daimana ʻulaʻula e pono ai ʻekolu mau meaʻai. ʻO ka mua he kalapona, ʻaʻole naʻe he kalapona wale nō—pono ia i loko o ka Honua, ma lalo o 150km. ʻO ka lua o ka mea hoʻohui, ʻo ia ka nui o ke kaomi ʻana e hoʻopili ai i ka mālamalama o nā daimana, e hoʻohuli iā lākou mai ka akaka a i ka ʻulaʻula. ʻO ka mea hope loa, ʻo ka mea i nalowale he hanana lua pele nāna i hoʻolalelale i nā daimana i ka ili o ka Honua.

Ke hoʻohana nei i ka laser thinner ma mua o ka lauoho kanaka, ua nānā nā mea noiʻi i nā kristal i loko o kahi hōʻailona pōhaku Argyle a hoʻoholo i ka puka ʻana o nā daimana i 1.3 biliona makahiki i hala, ʻo ia ka 100 miliona mau makahiki ma mua o ka mea i manaʻoʻiʻo mua ʻia. Kūlike kēia kaʻina manawa me ka haki ʻana o ka supercontinent, i kapa ʻia ʻo Nuna a i ʻole Columbia, i hana ʻia ma kahi o 1.8 biliona makahiki i hala.

I loko o kēia wā o ka hoʻopā ʻana i ka honua, ua hoʻololi ke kaomi nui i ke kala i loko o nā daimana, hāʻawi iā lākou i ko lākou ʻulaʻula. I ka wā i hoʻomaka ai ʻo Nuna e uhaʻi, ua hoʻāla ʻo ia i ka "scar" mai kēia mau hoʻokuʻi ʻana, e hoʻoulu ai i ka pelemaka i luna i ka ʻili kahiko a lawe pū mai i nā daimana.

ʻOiai ua pani ʻia ka mine Argyle, hiki i kēia ʻike hou o ke kaʻina hana o nā daimana ʻulaʻula ke kōkua i nā hana e hiki mai ana e ʻimi i nā pōhaku like. ʻO nā wahi kokoke i nā ʻaoʻao o nā ʻāina, e like me Kanada, Russia, ʻApelika hema, a me Australia, ka mea i hoʻopilikia pū ʻia e ka haki ʻana o Nuna, hiki ke lilo i "paradaiso daimana pink" hou.

ʻOiai ke manaʻo nei e piʻi mau ka waiwai o nā daimana ʻulaʻula i ka emi ʻana o ka lako, ʻaʻole he hana maʻalahi a wikiwiki paha ka loaʻa ʻana o kēia mau pōhaku makamae. Eia nō naʻe, ʻo kēia ʻike e wehe i ke ala no ka hoʻomau ʻana i ka ʻimi ʻana a me ka ʻike ʻana i nā daimana ʻulaʻula ʻoi aku ka nani.

Puna: Nature Communications.