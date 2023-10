ʻIke ʻia ʻo Coral Bleaching ma kahi hohonu i manaʻo ʻole ʻia ma ka moana ʻĪnia

By

Ua ʻike ka poʻe noiʻi mai ke Kulanui o Plymouth e pili ana i ka bleaching coral ma ka moana ʻĀina. Ua loaʻa iā lākou nā hōʻike o ka hoʻomaʻamaʻa ʻaʻa a hiki i 90 mika (295 kapuaʻi) ma lalo o ka ʻili, nā hohonu i manaʻo mua ʻia ʻaʻole hiki ke hoʻomehana i ka moana. Ua hōʻike ʻia ka haʻawina, i paʻi ʻia ma Nature Communications, a hiki i ka 80 pakeneka o nā ʻāʻu i kekahi mau wahi o ke kai i hōʻino ʻia e ka piʻi ʻana o ka wela o ka moana.

ʻO ka mea maʻamau, ua manaʻo ʻia ʻo nā ʻākoʻa hohonu e kūpaʻa i ka hoʻomehana ʻana i ka moana no ka mea ua manaʻo ʻia ka wai anuanu a lākou e noho ai. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia kēia haʻawina ʻaʻole kēia ka hihia, hiki ke waiho i nā ʻāʻu i nā hohonu like a puni ka honua i ka pōʻino mai nā loli elima.

Ua hoʻohana ka hui noiʻi i ka hui ʻana o ka nānā ʻana in situ, nā robots i lalo o ka wai, a me ka ʻikepili moana i hana ʻia e ka satellite e aʻo i ka hanana. Ua ʻike lākou i ka wā e paʻa mau ana ka mahana o ka ʻili, ʻo ka piʻi nui ʻana o ka mahana ma lalo o ka ʻili e pili ana i ke koʻa kai hohonu. Ua hana ʻia kēia bleaching o ke kai hohonu ʻoiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā hōʻailona o ka pōʻino o nā papa pāpaʻu.

ʻOiai ua ʻike ʻia ka noiʻi ʻana ua ola hou nā ʻāpana o ka ʻāʻī i ka wā i hoʻi mai ai nā mea noiʻi i 2020 a me 2022, ʻo nā mea i ʻike ʻia ke kumu o ka hopohopo. ʻO nā ʻākoʻa Mesophotic, i loaʻa ma waena o 100-490 kapuaʻi ma lalo o ka ʻili, ua manaʻo ʻia e hoʻēmi i ka pōʻino kaiaola i hoʻokumu ʻia e ka bleaching koʻa pāpaʻu ma muli o ka hoʻomehana ʻana o ka moana. Eia naʻe, pilikia pū kēia mau ʻākoʻakoʻa i kēia manawa.

Ke hoʻonui ʻia nei ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ka moana o ka ʻāina e nā pōʻai kūlohelohe, e like me El Nino a me ka Indian Ocean Dipole. Hoʻoikaika ka poʻe noiʻi i ka pono wikiwiki e hoʻonui i ko mākou ʻike i nā hopena o kēia mau hoʻololi i kēia mau kaiapuni, kahi a mākou i ʻike liʻiliʻi ai i kēia manawa.

