He ʻano hou o ke kākau ʻana i loko o ka wai i ʻike ʻia e nā physicists Kelemania

Ua hoʻomohala ka poʻe physicists Kelemania i kahi ala kūʻokoʻa no ke kākau ʻana i ka wai a me nā substrate wai ʻē aʻe. ʻO ka hapa nui o nā ʻano kākau maʻamau ʻo ke kālai ʻana i nā laina a i ʻole ka waiho ʻana i ka ʻīnika ma nā substrate paʻa, kahi e kōkua ai nā pūʻali intermolecular i nā kiʻi kākau e mālama i ko lākou ʻano. Eia naʻe, ʻaʻole maikaʻi kēia mau ʻano no nā ʻili i hoʻopaʻa ʻia i ka wai.

Ua makemake ka hui noiʻi Kelemania e ʻimi i kahi ala e "kākau ai i loko o kahi wai" me ka ʻole o ka palena o kahi substrate. Pono lākou i kahi ala e hiki ai ke pale aku i ka hoʻopuehu ʻana o nā laina i kaha ʻia a hoʻohana i kahi "peni" liʻiliʻi ʻaʻole e hoʻoulu i ka haunaele i ka neʻe ʻana ma waena o ka wai.

ʻO kā lākou hoʻonā ʻana i ka hoʻokomo pono ʻana i ka ʻīnika i loko o ka wai a me ka hoʻohana ʻana i kahi microbead i hana ʻia me ka mea hoʻololi ion-exchange ma ke ʻano he peni. ʻAʻole hoʻohua mai ka wili liʻiliʻi, ma waena o 20 a 50 microns ke anawaena. Ma ka hoʻololi ʻana i ka waiwai pH kūloko o ka wai, huki ka pahu i nā ʻāpana inika, e ʻae ai i ke kākau ʻana a i ʻole ke kaha ʻana i nā leka a i ʻole nā ​​​​huaʻōlelo.

Ua hōʻike maikaʻi ka hui i kā lākou hana i loko o kahi ʻauʻau wai liʻiliʻi, e hana ana i kahi ʻano like me ka nui o ke poʻo o kahi ʻano "I". He maʻalahi ko lākou ala e hana hou i kēlā me kēia ʻano kākau e hoʻohana ana i nā laina mau. Hiki i ke ala ke ʻae i nā haʻihaʻi ma waena o nā leka ʻokoʻa ma o ka hoʻololi ʻana i ke kaʻina hana hoʻololi ion a i ʻole, a me ka holoi ʻana a hoʻoponopono ʻana paha i ka mea i "kākau ʻia."

Manaʻo pū ka poʻe noiʻi i ka hiki ke hoʻohana i nā ʻano ʻāpana ʻē aʻe, e like me nā mea i hoʻomehana ʻia e nā lasers a i ʻole nā ​​microswimmers hoʻokele pākahi, e hiki ai i ke kākau like ʻana o nā hale i loko o ka wai a hana i nā ʻano paʻakikī paʻakikī.

ʻOiai aia kēia hana i kāna mau pae mua, hōʻike ia i ka hiki ke hoʻohiki i nā ala hou o ke kākau ʻana a me ke kaha kiʻi ʻana i nā substrates wai.

Puna: Li'ili'i, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741