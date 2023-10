Hōʻike ʻia ke ola Kamahaʻo o ke Kai Hohonu ma nā kiʻi hou

ʻO nā kiʻi kiʻi hou i hoʻokuʻu ʻia i hopu ʻia i loko o ka "twilight zone" pohihihi o ke kai hohonu ua wehe i kahi honua piha i ke ola. Ua lawe ʻia kēia kiʻi kiʻi a puni ka Geologist Seamounts kokoke i nā mokupuni ʻo Hawaiʻi, me ka hoʻohana ʻana i kahi kaʻa ʻimi kai hohonu i kapa ʻia ʻo Mesobot. ʻO ka ʻāpana ahiahi e pili ana i nā wahi o ka moana kahi i komo ʻole ai ka lā, e hoʻomaka ana ma kahi o 100 mika (330 kapuaʻi) hohonu.

Hōʻike ʻia nā kiʻi kiʻi i nā ʻano mea hoʻohiwahiwa, me nā kaulahao lōʻihi o nā mea ola, nā ʻano ola o ka tentacled, a me kahi hee e hoʻopuka ana i ke ao ʻīnika pale. ʻO kēia mau mea ola ka neʻe ʻana o nā holoholona nui loa ma ka Honua, ʻoiai lākou e neʻe nei i kēlā me kēia lā mai ka wai ʻili a i ka hohonu hohonu e peʻe ai i nā hola o ke ao. He kuleana koʻikoʻi kēia neʻe ʻana i ka hoʻoponopono ʻana o ka moana i ke ea honua ma o ka lawe ʻana i ke kalapona mai ka wai ʻili a i ke kai hohonu, kahi e hiki ke hoʻopaʻa ʻia no nā manawa lōʻihi.

ʻO ka Mesobot, ʻaʻole like me nā kaʻa ʻimi kai hohonu ʻē aʻe, ua hoʻolālā ʻia e loaʻa ka hopena liʻiliʻi i ke ola moana hohonu. ʻO kāna hoʻolālā lohi a me nā propellers e neʻe mālie e pale iā ia mai ka hoʻoweliweli ʻana i nā holoholona hihiu e hālāwai ai. He mea nui kēia e noʻonoʻo ana i ke ʻano palupalu o nā kaiaola kai hohonu.

ʻAʻole ʻike ʻia ke kai hohonu, a ma kahi o 25 pakeneka wale nō o ka iʻa i palapala ʻia. He mea koʻikoʻi nā mikiona moana hohonu no ka ʻike ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano like ʻole o ke ola enigmatic e noho nei ma kēia mau ʻāina ʻike ʻole ʻia. Eia hou, hiki i kēia mau misionari ke hōʻike i nā noi kūpono no ke ola kai hohonu, e like me ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau hou. Ua hōʻike ʻia nā haʻawina e hoʻopuka ana nā invertebrates moana i nā ʻano lāʻau antibiotic, anti-cancer, a me nā mea anti-inflammatory ma mua o kēlā me kēia hui o nā meaola honua.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke kai hohonu a me kona poʻe kamaʻāina he mau hopena koʻikoʻi, ʻoiai ʻoi aku ka nui o nā hana ʻoihana e like me ka ʻeli kai hohonu. Ma ka hoʻomālamalama ʻana i kēia ao huna, manaʻo ka poʻe ʻepekema e mālama a pale i kēia mau kaiaola palupalu a hoʻohana i nā pono kūpono e paʻa ai lākou.

