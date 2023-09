ʻO ke aloha o nā pōpoki i ka tuna: Ke ʻimi ʻana i ka ʻepekema ma hope o kā lākou makemake ʻono

Ua ʻike mau ʻia ka pilina o nā pōpoki i ka tuna ma waena o nā mea nona nā pōpoki. Eia naʻe, ua ʻike nā mea noiʻi i ke kumu ʻepekema ma hope o kēia leʻaleʻa. Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Chemical Sense e loaʻa i nā pōpoki, e like me ke kanaka, nā mea ʻono no ka umami - kekahi o nā mea ʻono ʻelima. Hāʻawi ʻo Umami i ka meaʻai i kahi ʻono ʻono a ʻiʻo paha, e hoʻomaopopo ai i ke kumu e huki ʻia ai nā pōpoki, ma ke ʻano he carnivores obligate.

ʻAʻole like me nā mea hoʻokipa umami kanaka, ua hoʻonohonoho pono ʻia nā pōpoki e hoʻopaʻa i kekahi mau mea kemika i loaʻa i ka nui o ka tuna. Hoʻonui kēia mau mea kemika i ka ʻike umami no nā pōpoki, e hana ana i kahi makemake nui no ka hana iʻa. Aia i loko o ka tuna ka inosine monophosphate, he nucleotide e hoʻopaʻa ikaika ana i ka wahi hoʻopaʻa umami kū hoʻokahi o nā pōpoki. Eia hou, ua waiwai ka tuna i ka waikawa amino L-Histidine, ka mea i manaʻo ʻia he waikawa amino koʻikoʻi no nā pōpoki a hana ma ke ʻano he mea hoʻonui umami.

ʻO kēia pae o ka ʻike molekala e pili ana i nā makemake ʻono o nā pōpoki hiki ke hoʻololi i ka hoʻokumu ʻana i nā meaʻai a me nā lāʻau lapaʻau. Ma ka hoʻokomo ʻana i kēia mau pūhui hoʻonui umami kikoʻī, hiki i nā mea hana ke hana i nā huahana hoihoi a ʻoluʻolu no nā mea kūʻai aku manu.

Ke hoʻonui ʻia nei ko mākou ʻike no nā mea ʻono o ka feline, wehe ia i nā ala hou no ka hoʻomaikaʻi ʻana ʻaʻole wale i kā lākou meaʻai akā i nā lāʻau lapaʻau e loaʻa iā lākou. ʻO ka hiki ke hana i nā lāʻau lapaʻau ʻoi aku ka maikaʻi a hiki ke hoʻopau i kekahi o nā pilikia e pili ana i ka lāʻau lapaʻau. Eia kekahi, hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻololi ʻana o nā pōpoki, e hoʻomālamalama ana i ka hopena o ko lākou kumu wao nahele i kā lākou makemake i ka meaʻai.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, kōkua kēia haʻawina i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi ma hope o ke aloha paʻa ʻole o nā pōpoki i ka tuna a hāʻawi i nā manaʻo hoihoi no ka holomua o ka wā e hiki mai ana i ka meaʻai manu a me ka mālama olakino.

