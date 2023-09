ʻIke ʻia nā ʻike hou i ka hiki ke loaʻa i nā Bateri Lithium-Sulfur ʻoi aku ka maikaʻi

Ua holomua nui ka poʻe ʻepekema ma ka US Department of Energy's Argonne National Laboratory i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā pākahi lithium-sulfur, kahi ʻenehana hoʻohiki e hāʻawi ana i nā pono ma mua o nā pākahi lithium-ion kuʻuna. Hiki i nā pākahi Lithium-sulfur ke mālama i ʻelua a ʻekolu manawa ʻoi aku ka ikaika, ʻoi aku ke kumukūʻai ma muli o ka nui a me ke kumu kūʻai haʻahaʻa o ka sulfur, a ʻaʻole hilinaʻi i nā kumuwaiwai koʻikoʻi e like me ka cobalt a me ka nickel.

Eia nō naʻe, ʻo ke ola pōkole o nā pā lithium-sulfur i keakea i kā lākou hoʻohana ākea ʻana. ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana o ka sulfur mai ka cathode i ka wā o ka hoʻokuʻu ʻana e alakaʻi i ka emi ʻana o ka hana i ka manawa. Ma kahi noiʻi mua, ua hoʻomohala nā ʻepekema ma Argonne i kahi catalyst e hōʻemi i kēia pilikia sulfur loss. ʻOiai ua hōʻike ka catalyst i ka ʻōlelo hoʻohiki, ʻaʻole ʻike ʻia kona ʻano hana hana atomic-scale.

Ma o kā lākou noiʻi hou ʻana, ua ʻike nā kānaka ʻepekema ma Argonne i ke ʻano o ka hopena i hana ʻia ma ke alo o ka catalyst. Hoʻomaʻamaʻa ka catalyst i ka hoʻokumu ʻana i nā ʻōpū nanoscale nui o ka lithium polysulfides ma ka ʻili cathode. ʻO kēia mau polysulfides lithium ke pale aku i ka nalowale o ka sulfur a me ka emi ʻana o ka hana, e alakaʻi ana i nā pākaukau paʻa a lōʻihi.

He mea koʻikoʻi nā ʻenehana hōʻike, me nā kukui X-ray synchrotron a me kahi ʻenehana hou e ʻike ai i ka interface electrode-electrolyte ma ka nanoscale, he mea koʻikoʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ka mīkini pane. ʻAʻole i hāʻawi wale ka ʻike o ka hui i nā ʻike i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā pākahi lithium-sulfur akā ua wehe pū kekahi i nā puka no ka noiʻi ʻana i nā ʻenekini o ka hanauna e hiki mai ana.

Me kēia holomua, ʻoi aku ka maikaʻi o ka wā e hiki mai ana o nā pākahi lithium-sulfur, e hāʻawi ana i kahi hopena hoʻomau a me ka ʻoluʻolu no ka ʻoihana kaʻa.

Sources:

Argonne National Laboratory: Nūhou noiʻi

Ke ʻano: “Ka ʻike ʻana i ke ʻano o ka hoʻihoʻi ʻana o ka hui pū ʻana o nā pākahi Li–S” (DOI: 10.1038/s41586-023-06326-8)