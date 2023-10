Hoʻomaopopo nā ʻepekema ʻepekema i nā mea hoʻowalewale no nā maʻi bacterial, e wehe ana i ka puka no nā hoʻolālā lapaʻau hou

ʻO ka noiʻi hou i hana ʻia ma ke Kulanui o Nevada, Las Vegas (UNLV) e hoʻomālamalama i nā hua bacteria ʻino a pehea lākou e hoʻāla ai i kekahi mau genes e hoʻoulu ai i ka maʻi i loko o ke kino kanaka. Alakaʻi ʻia e ka microbiologist Helen Wing, kahi hui o nā ʻepekema interdisciplinary i kālele i ko lākou nānā ʻana iā Shigella, kahi maʻi maʻi maʻi maʻi maʻi nona ke kuleana no ka hoʻoulu ʻana i nā hōʻailona e like me ka ʻōpū o ka ʻōpū, ke kuni, a me ka ʻōpū. Manaʻo nā Centers for Disease Control and Prevention i ka hopena o nā maʻi Shigella i 600,000 mau make ma ka honua i kēlā me kēia makahiki.

ʻO kekahi o nā mea nui i ʻike ʻia e ka poʻe noiʻi, ʻo ia ke kuleana o kahi protein nui i kapa ʻia ʻo VirB, e hana ana ma ke ʻano he "hoʻololi" e hoʻoulu ai i ka maʻi bacteria e hoʻoulu i ka maʻi i loko o ke kanaka. Hoʻopili ka protein i ka DNA o Shigella, e hoʻāla ana i ka maʻi. Eia nō naʻe, ʻike ʻia ka haʻawina ʻo ka hoʻopaʻa ʻana i ke kaʻina hana paʻa o VirB hiki ke pale aku iā Shigella mai ka maʻi.

ʻO ka noiʻi, i paʻi ʻia ma ka puke pai mBio, ua loaʻa ka ʻike ʻia ma ke ʻano he "Editor's Pick." Ke hana ʻia ka hoʻololi ʻana i ka protein VirB, nalowale kona hiki ke hoʻāla i nā genes virulence ma Shigella, e hoʻolilo i ka maʻi maʻi ʻole i ka maʻi. Ke wehe nei kēia ʻike i ka hiki ke hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau e kuhikuhi ana i ka protein VirB e hakakā i nā maʻi Shigella.

Ke manaʻo nei ka hui ma UNLV's microbiology lab e loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe o kēia mau protein "hoʻololi", hiki ke hoʻololi i ka maʻi bacteria maʻamau ʻole i nā pathogens. ʻO ka pahuhopu nui ka wehe ʻana i nā ala no ka hoʻopaʻa ʻana i ka maʻi bacteria a me ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau hou e kuhikuhi ana i kēia mau protein.

ʻO nā hopena o kēia noiʻi e hoʻonui aku ma mua o Shigella i nā pathogens ʻē aʻe. Manaʻo ka poʻe ʻepekema hiki ke hoʻohana ʻia nā ala like i nā maʻi bacteria ʻē aʻe e pili ana i ka maʻi ma ka huli ʻana i nā protein like ʻole e pili ana i ka maʻi virulence. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka hana a me ka launa pū ʻana o kēia mau protein, manaʻo ka poʻe ʻepekema e hoʻomaikaʻi i nā hoʻolālā lapaʻau a hoʻēmi i ke kaumaha o nā maʻi infectious a puni ka honua.

ʻO kekahi o nā molekele koʻikoʻi i loko o ke kaʻina hana paʻa ʻo cytidine triphosphate (CTP), he mea koʻikoʻi ia no ka hoʻoponopono ʻana o VirB. Ma ka hoʻopili ʻana i ka paʻa ʻana o CTP, manaʻo ka poʻe noiʻi e hoʻomohala i nā hoʻolālā lapaʻau e hiki ke hōʻemi i ka hopena o nā maʻi ʻino e like me Shigella.

Hōʻike kēia noiʻi i kahi hana koʻikoʻi i mua i ka wehe ʻana i nā mea hoʻomaka no nā pathogens bacteria a wehe i ka puka i nā ala hou no ka mālama ʻana a me ka pale ʻana. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā hana e hiki ai i ka bacteria ke hoʻoulu i ka maʻi, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomohala i nā hoʻolālā ʻoi aku ka maikaʻi e hakakā ai i kēia mau maʻi a hoʻomaikaʻi i ke olakino honua.

Puna: Ke Kulanui o Nevada, Las Vegas [ʻAʻohe URL]