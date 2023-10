Hōʻike ka ʻimi noiʻi hou i ka pili ʻana o ka elasticity o nā huelo sperm i ka neʻe ʻana

Ua ʻike ʻia nā noiʻi i alakaʻi ʻia e kahi hui ʻepekema i nā ʻike hoihoi i ka mīkini o ka mobility sperm. Kūlike ʻole i ka manaʻoʻiʻo mua, ua ʻike ʻia ka haʻawina he mea nui ka elasticity o nā huelo sperm i ka hoʻoikaika ʻana i ka neʻe.

ʻO ka mea maʻamau, ua manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ka sperm propulsion i hilinaʻi wale ʻia ma ke kaha ikaika o ko lākou huelo. Eia naʻe, hoʻopiʻi kēia noiʻi hou i kēlā manaʻo. Hōʻike ka haʻawina e kōkua maoli ka deformability o nā huelo i ka hoʻoulu ʻana i ka sperm ma o ka wai wai.

Ma ka hoʻohana ʻana i ke kiʻi kiʻi kiʻekiʻe a me nā ʻenehana microscopy kiʻekiʻe, ua hiki i nā ʻepekema ke nānā i ka neʻe paʻakikī o nā huelo sperm i nā kikoʻī like ʻole. Ua ʻike lākou he ʻano elastic ka huelo e hiki ai iā lākou ke hoʻololi i ke ʻano a hoʻololi mau i ke ʻano wai o ko lākou puni. Hiki i kēia ʻano hoʻoikaika i ka sperm ke hoʻololi maikaʻi, hoʻonui nui i ko lākou neʻe.

Ma mua, ua manaʻo ʻia he ʻoi aku ka maikaʻi o ka huelo paʻa i ka hoʻoulu ʻana i ka sperm i mua. Eia naʻe, ke hōʻike nei kēia noiʻi hou ʻana i ka ʻoʻoleʻa, ʻoiaʻiʻo, ke keʻakeʻa nei i ka neʻe ʻana ma o ka hoʻonui ʻana i ka ikehu me kēlā me kēia kuʻi huelo. ʻO ka elasticity o nā huelo sperm e hōʻoia i ka hoʻololi pono ʻana o ka ikehu i ka wai a puni, e hiki ai i ka sperm ke ʻau me ka maʻalahi a me ka maikaʻi.

ʻO kēia haʻawina haʻahaʻa e wehe i ka puka i nā holomua hou i ka hoʻomaopopo ʻana i ka physiology sperm. Ma ka wehe ʻana i nā mea huna o ka hoʻoulu ʻana i ka sperm, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa nā ʻike koʻikoʻi i ka ulu kāne kāne a me nā ala kūpono no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia infertility.

NPP:

Nīnau: Pehea e hoʻoulu ai nā huelo sperm i ka sperm ma o ka wai?

A: ʻO ka elasticity o nā huelo sperm hiki iā lākou ke hoʻololi a hoʻololi i ke kaiapuni wai, kōkua i ka hoʻoulu ʻana.

Nīnau: No ke aha i manaʻo mua ʻia ai ʻoi aku ka maikaʻi o ka huelo paʻa?

A: Ua manaʻo ʻia ʻoi aku ka ʻoi aku o ka ʻoʻoleʻa e hoʻonui i ka ikaika o ka hahau ʻana o ka huelo, akā ke keʻakeʻa maoli nei ia i ka neʻe ʻana a hoʻonui i ka ikehu.

Nīnau: He aha nā hopena o kēia noiʻi?

A: ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻoulu ʻana i ka sperm hiki ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka ulu ʻana o ke kāne a kōkua i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia infertility.