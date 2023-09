ʻO Fracking me Liquid CO2 hiki ke hoʻoulu i nā haʻalulu liʻiliʻi, nā hōʻike noiʻi hou

Ua hōʻike ʻia nā noiʻi hou ʻo ka fracking, inā i hana ʻia me ka carbon dioxide wai (CO2) a i ʻole ka wai, hiki ke hoʻoulu i nā haʻalulu liʻiliʻi. Hōʻoia kēia haʻawina e hana ʻia nā haʻalulu e nā kaʻina like e hiki ai ke alakaʻi i nā ōlaʻi nui aʻe.

ʻO ka fracking, a i ʻole ka haʻihaʻi hydraulic, pili i ka hoʻokomo ʻana i nā wai ma lalo o ka ili o ka Honua no ka unuhi ʻana i ka ʻaila a me ke kinoea maoli. ʻOiai ke hoʻohana nei nā ʻano fracking kuʻuna i ka wai ʻino, ua kālele kēia noiʻi kūikawā i ka hoʻohana ʻana i ka wai CO2. ʻO ka fracking me ka wai CO2 ka pōmaikaʻi hou o ka hoʻopaʻa ʻana i ke kalapona, e hōʻemi ana i kāna hāʻawi ʻana i ka mālama ʻana i ka wela o ka lewa.

Manaʻo nā manaʻo e hiki i ka fracking carbon dioxide ke mālama i ka nui kalapona i kēlā me kēia makahiki e like me hoʻokahi piliona panela solar. ʻO kēia ka mea i ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaiapuni i ka hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻokaʻawale ʻana i ka wai ʻino, no ka mea e mālama ana i ke kalapona ma lalo o ka honua a ma waho o ka lewa.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Science, e hōʻike ana e pili ana nā ʻike o ka haʻalulu i ka hopena o ka fracking CO2 i ka fracking pili wai. Hiki i nā ala ʻelua ke hoʻoulu i ka hana seismic.

Ua hoʻopaʻapaʻa mua ka poʻe Seismologists i ke kumu o kēia mau haʻalulu, me ka manaʻo o kekahi no nā ōlaʻi nui e hiki mai ana ma kahi mamao, a ʻo kekahi poʻe i manaʻo he walaʻau lākou i hana ʻia e nā hana kanaka. Ma ka hoʻokomo ʻana i nā seismometers a puni kahi kahua fracking ma Wellington, Kansas, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻoholo i ka pili maoli ʻana o ka haʻalulu i ka hoʻoinu wai.

He mea koʻikoʻi ka nānā ʻana i kēia mau hana i ka hoʻomaopopo ʻana i ka deformation o nā pōhaku a me ka nānā ʻana i ka neʻe ʻana o nā wai ma hope o ka hoʻoiho ʻana. Hiki i nā hoʻokolohua hoʻohālike ke kōkua i ka hoʻoholo ʻana i nā kaomi hoʻoheheʻe wai palekana e hōʻemi i ka hiki ke hoʻoulu i ka hana seismic pōʻino. Eia naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o nā hewa ʻike ʻole he mea paʻakikī ke wānana i ka hopena i nā hihia āpau.

Hōʻike kēia noiʻi i ka hopena o ka fracking i nā hana seismic a hoʻoikaika i ka pono o ka nānā pono ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana e hoʻēmi i nā pilikia e pili ana i ke kaʻina hana.

Sources:

– Shankho Niyogi, Abhijit Ghosh, Abhash Kumar, a me Richard W. Hammack. "Hoʻokumu ʻia nā hōʻailona haʻalulu i ka wā o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka wai e ka paheʻe hewa." ʻepekema.

– UC Riverside. "Hiki i ka Fracking ke hana i nā haʻalulu liʻiliʻi, me ka nānā ʻole i ka wai i hoʻohana ʻia." ScienceDaily, 4 ʻAukake 2023.