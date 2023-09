ʻO ke kuleana o ka Magnetotail o ka Honua i ka hana ʻana i ka wai ma ka mahina

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i ke kumu o ka wai ma ka mahina a hōʻike ʻia e hiki i nā nalu o nā electrons i ka magnetotail o ka Honua ke kuleana no ka hoʻohua ʻana i ka H2O hau ma ka ʻili o ka mahina. ʻOiai ua ʻike ʻia ka noho ʻana o ka hau ma ka mahina no kekahi manawa, he mea pohihihi ke kumu o kēia wai.

ʻO ka noiʻi, alakaʻi ʻia e Shai Li o ke Kulanui o Hawaiʻi, hoʻopili i ka noho ʻana o ka wai ma ka mahina i ka ʻāina a puni ka Honua i kapa ʻia ʻo ka magnetosphere. Hana ka magnetosphere ma ke ʻano he pale, e pale ana i ka Honua mai ka lā a me ka cosmic particle radiation.

I ka pōʻai ʻana o ka mahina i ka Honua, hele ʻo ia ma ka magnetotail, ʻo ia ka huelo lōʻihi i hana ʻia e ka makani lā e hoʻokuʻi ana i ka magnetosphere. Aia i loko o kēia huelo nā mea i hoʻopiʻi nui ʻia, me nā electrons a me nā ion. Mālama ka magnetotail i ka mahina mai nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia ʻoiai e ʻae ana i ka mālamalama e hiki i ka ʻili o ka mahina.

ʻO ke aʻo ʻana, e pili ana i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka mokulele mokulele Chandrayaan-1 o India, ʻike ʻia ʻaʻole i emi ka hoʻokumu ʻana o ka wai ma ka mahina e like me ka mea i manaʻo ʻia i ka wā i hele ai ma ka magnetotail. ʻO nā haʻawina mua i manaʻo ʻia ʻo ka hoʻokumu ʻana o ka wai ma ka ʻili o ka mahina ma muli o nā ion hydrogen i ka makani lā. Eia nō naʻe, ua ʻike ka poʻe noiʻi he pono nā kumu hou o ka hoʻokumu ʻana o ka wai i ka magnetotail.

Manaʻo nā mea noiʻi e hana nā electrons ikaika nui i loko o ka magnetotail me ka lepo o ka mahina, e hoʻokuʻu ana i ka hydrogen paʻa i hiki ke hana i ka wai. ʻO ka noiʻi hou ʻana i ka ʻike wai ma nā pole lunar i nā wahi like ʻole o ka hele ʻana o ka mahina ma ka magnetotail e hoʻolālā ʻia e loaʻa ka ʻike maikaʻi o kēia kaʻina hana.

He mea koʻikoʻi kēia noiʻi ʻana no ke kōkua ʻana i ka poʻe ʻepekema e ʻimi i nā kumu wai ma ka mahina, he mea koʻikoʻi ia no nā mikiona lunar lōʻihi e hiki mai ana a hiki i ka hoʻokumu ʻana i nā noho kanaka.

Sources:

1. NASA

2. Space.com

3. Makaʻala ʻepekema