Ka Pohihihi "Hīmeni" Nā nalu Plasma a puni Mercury

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ʻike hoihoi e pili ana i ka honua liʻiliʻi loa o kā mākou ʻōnaehana solar, ʻo Mercury. Alakaʻi ʻia e ka mea kilo kilo ʻo Mitsunori Ozaki o ke Kulanui ʻo Kanazawa ma Iapana, ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka "mele" ʻana i nā nalu plasma e hoʻopuni ana iā Mercury, hiki ke hoʻonui i ko mākou ʻike no ke kaiapuni magnetic o ka honua.

He mea ʻokoʻa ka Mercury no ka mea, ʻaʻole i loaʻa iā ia kahi māla ikaika ma muli o kona pili kokoke i ka lā. He mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o kēia mau hawewe plasma, a i ʻole leo "whistling", no ka mea, ʻike mau ʻia a hoʻopaʻa ʻia lākou mai nā lewa o nā hōkū e like me Earth, Jupiter, a me Saturn. Eia naʻe, ʻo kēia ka manawa mua i ʻike ʻia ai kēlā mau nalu a puni ʻo Mercury, kahi honua me ka ʻaneʻane ʻaʻohe lewa ma muli o ka pahū mau ʻana e ka makani lā a me ka radiation mai ka lā.

ʻAʻole like me ka Honua, nona nā kāʻei radiation mau e like me ka papa ozone e paʻa ai i ka radiation lā, nele ʻo Mercury i kēia pale. No laila, ua wehe kēia ʻike hou i nā manawa e aʻo ai i ka hana ʻana o ka makani o ka lā i ke kahua magnetic nāwaliwali o Mercury.

I nā mahina i hala iho nei, ua puka mai kekahi mau mea hoihoi e pili ana iā Mercury. ʻOiai ka nele o ka lewa, he aurora kūʻokoʻa ko ka honua. Hoʻohui hou, ʻike ʻia ʻo Mercury no kona ʻōpuni wikiwiki a puni ka lā, e hoʻopau ana i hoʻokahi kipi i loko o 88 mau lā honua. ʻO ka mea kupanaha, ʻaʻole ʻo ia ka honua wela loa o kā mākou ʻōnaehana solar; e hele ana kēlā poʻo inoa iā Venus, mahalo i kona lewa. Eia kekahi, ua ʻike ka poʻe ʻepekema ke emi mālie nei ʻo Mercury, kahi mea i hoʻohūhū i ka poʻe noiʻi no nā makahiki he nui.

ʻO kēia ʻike ʻana i nā nalu plasma a puni Mercury e hoʻonui i ko mākou ʻike o ka honua a me kona kaiapuni magnetic. Hāʻawi ia i nā manawa hou no ka poʻe ʻepekema e ʻimi hohonu i nā mea pohihihi o Mercury a loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe i ka hopena o ka makani lā ma kēia honua pōhaku.

