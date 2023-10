Ka ʻImi Kamaliʻi: Hōʻike ʻia nā Koʻa Koʻa Maʻemaʻe ma nā mokupuni ʻo Galápagos

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema ma luna o ka moku noiʻi ʻo Falkor i kahi ʻike kupaianaha ma nā wai e puni ana i nā mokupuni ʻo Galápagos. Me ka hoʻohana ʻana i ka robot ROV SuBastian hou loa, hiki ke ʻimi i ka hohonu a hiki i 4,500 mika, ua hiki i nā mea noiʻi ke wehe i ʻelua mau ʻaʻa koʻa wai anuanu i ʻike ʻole ʻia. ʻO kēia mau ʻāʻanuʻu kupaianaha, aia ma waena o 370 a me 420 mau mika ma lalo o ka ʻili, ua hoʻohui i kahi ʻano hou i ko mākou ʻike no ka Galápagos Islands Marine Reserve.

ʻOi aku ka lōʻihi o 800 mika, ʻo ka nui o nā papa ʻelua e like me ʻewalu mau kahua pōpeku, ʻoiai ʻo ka ʻaʻa liʻiliʻi he 250 mika. ʻO ka mea kupanaha loa e pili ana i kēia mau ʻano ʻākoʻa, ʻo ia ka waiwai o nā ʻano ʻākoʻa pōhaku a lākou e hoʻopaʻa nei, e hōʻike ana ua hānai lākou i nā mea ola kai no nā kaukani makahiki. Kūkulu ʻia kēia hōʻike hoihoi ma luna o ka ʻike i hana ʻia ma ʻApelila 2023, i ka wā i ʻike mua ʻia ai nā koʻa hohonu i loko o ka Galápagos Marine Reserve e nā ʻepekema ma luna o ka Woods Hole Oceanographic Institution's R/V Atlantis.

ʻO ka pahuhopu nui o ka huakaʻi ʻo ia ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana scanning laser e hana i nā palapala ʻāina hoʻonā kiʻekiʻe loa o kēia mau papa. Ma o ka hoʻohana ʻana i nā mea ʻimi laser hiki ke hana i nā palapala ʻāina hoʻonā ʻelua millimeters, ua hiki i nā mea noiʻi ke ʻike i nā ʻano mea like ʻole e noho ana ma ka iʻa. ʻO ka mea maʻamau, ua kaupalena ʻia nā ʻenehana palapala ʻāina i lalo o ka wai i ko lākou hiki ke kiʻi i nā kiʻi o nā mea ola ma muli o kā lākou hoʻonā koʻikoʻi. Eia nō naʻe, ua wehe kēia ʻano hoʻokele laser scanning i nā mea hou no ke aʻo ʻana i nā kaiaola i lalo o ka wai i nā kikoʻī ʻike ʻole.

Ma waho aʻe o ka ʻike ʻia ʻana o nā ʻākoʻa, ua hāʻule pū ka poʻe ʻepekema i ʻelua mau kuahiwi i ʻike ʻole ʻia ma mua. ʻO kēia mau seamounts, i manaʻo ʻia e ola ana ma muli o ka ʻikepili satellite, ua hōʻoia ʻia a paʻi ʻia me ka ʻenehana me ka ʻenehana ʻoki. ʻAʻole kōkua wale kēia ʻike waiwai i ka ʻike ʻepekema akā hoʻokumu pū kekahi i kumu no ka hoʻoholo maikaʻi ʻana i ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana i kēia mau kaiaola kū hoʻokahi.

Ua hoʻomaopopo ka Luna Hoʻokele o Galápagos National Park i ke koʻikoʻi o kēia noiʻi ʻana, me ka hoʻoikaika ʻana i ke koʻikoʻi o ka hoʻoikaika kino honua i ka hana ʻana i nā kaiaola kai hohonu. Ma ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi ʻana a me ka palapala ʻāina i kēia mau ʻāina mamao, hōʻoia mākou e noho mau nā mokupuni ʻo Galápagos i kumu hoʻohālike o ka nani o ke ʻano a me ke koʻikoʻi o ke kaiaola.

NPP:

Nīnau: He aha ka mea i koʻikoʻi ai ka ʻike ʻana i nā ʻākoʻa ma nā mokupuni ʻo Galápagos?

A: ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau ʻaʻa koʻa maʻemaʻe e hoʻonui i ko mākou ʻike o nā ʻāʻu hohonu i loko o ka Galápagos Islands Marine Reserve a hōʻike i ko lākou ʻokoʻa waiwai o nā ʻano koʻa pōhaku.

Nīnau: Pehea i ʻimi ʻia ai kēia mau ʻaʻa a paʻi ʻia?

A: Ua hoʻohana ka poʻe ʻepekema i ka ʻenehana ROV SuBastian kiʻekiʻe a me ka ʻenehana scanning laser, nāna i hana i nā palapala ʻāina hoʻonā ʻelua-milimita e hiki ke ʻike i nā mea ola e noho ana ma ka iʻa.

Nīnau: He aha nā mea ʻē aʻe i ʻike ʻia i ka wā o ka huakaʻi?

A: Ma waho aʻe o nā ʻākoʻa, ua ʻike nā mea noiʻi i ʻelua mau kuahiwi i ʻike ʻole ʻia, e hōʻoia ana i ko lākou ola ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana iā lākou i kahi hoʻonā kiʻekiʻe.

Nīnau: No ke aha he mea koʻikoʻi kēia mau ʻike no nā mokupuni ʻo Galápagos?

A: Hāʻawi ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia i kēia huakaʻi i ka ʻike a me ka mālama ʻana i ka Galápagos National Marine Reserve a me ka Eastern Tropical Pacific Marine Corridor, e hōʻike ana i ke kuleana o nā wahi noho kai hohonu i ka mālama ʻana i ke olakino o ko mākou moana.