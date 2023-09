ʻO ka ʻike ʻana i ka hale kahiko loa i kūkulu ʻia e ke kanaka e hoʻomālamalama hou i ka ʻenehana kanaka mua

Ua loaʻa i ka poʻe kālaihonua Pelekania a me ʻApelika i ka ʻike ʻana ma ka ʻaoʻao hema o ʻApelika - nā hōʻike o ka hale kahiko loa i kūkulu ʻia e ke kanaka. ʻO kēia hale kupaianaha, i kūkulu ʻia e kekahi ʻano kanaka i pau ma mua o ka hapalua miliona mau makahiki i hala aku nei, ua ʻike ʻia ma ka ʻākau o Zambia i loko o ka lepo wai. ʻO ka hale, i hana ʻia me nā lāʻau i hana ʻia, ua manaʻo ʻia ua lawelawe ʻia ma ke ʻano he ala kiʻekiʻe a i ʻole he paepae ma waena o ka ʻāina marshland a i ʻole ma kahi ʻāina pulu.

ʻO kēia hale hou i ʻeli ʻia, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ʻelua mau makahiki ma mua o nā hale ʻē aʻe i hana ʻia e ke kanaka. Manaʻo ʻia kāna ʻike e hoʻololi i ka ʻike archaeological o ka ʻenehana kanaka mua a me nā mana cognitive. Hōʻike ʻia ua loaʻa i nā kānaka mua nā mākau akamai i ka ʻenekinia a me ke kamana ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia.

ʻO ke alahele i kūkulu ʻia e ke kanaka he wahi liʻiliʻi wale nō ia o kahi noho kanaka prehistoric nui ma ke kapa hema o ka muliwai ʻo Kalambo. Aia kēia wahi ma kahi kokoke i nā mea kupaianaha kūlohelohe o kahi wailele 235 mika kiʻekiʻe a me kahi canyon hohonu 300 mika. ʻO ka hiʻohiʻona kūʻokoʻa kūloko, ʻo ia hoʻi nā ʻāina marshland, nā loko, a me nā ululāʻau kahawai, ua hoʻokipa paha i ka poʻe hahai holoholona mua i ia wahi.

Ua ʻike pū ka poʻe kālaihonua i nā mea hana pōhaku i hoʻohana ʻia no ka ʻokiʻoki, ʻokiʻoki, a ʻokiʻoki, a me kahi kapuahi no ka kuke ʻana. ʻO nā kānaka prehistoric e noho ana ma kēia wahi, he mau lālā lākou o ka ʻano Homo heidelbergensis i pau, i ulu ma waena o 600,000 a 300,000 mau makahiki i hala. Ua noho mua ʻo Homo heidelbergensis iā ʻApelika, komohana ʻĀsia, a me ʻEulopa i kēlā manawa akā ua pau i ka pau, ma muli paha o ka hoʻokūkū ʻana mai nā ʻano kanaka ʻoi aʻe e like me Homo sapiens a me Neanderthals.

ʻO ka papahana noiʻi Deep Roots of Humanity, kahi hui ma waena o UK, Belgium, a me Zambia, i alakaʻi i nā noiʻi archaeological i nā makahiki ʻehā i hala. Ua hoʻohana ʻia nā ʻenehana hoʻohālikelike luminescence e hoʻoholo ai i ka makahiki o ka hale a me nā ʻike ʻē aʻe. Wahi a Polofesa Larry Barham, ke alakaʻi o ka papahana, e hoʻokūkū kēia ʻike i nā manaʻo e kū nei i nā ʻano kanaka i pau a hāʻawi i nā ʻike hou i ka hoʻomohala kanaka.

Nā wehewehena:

- Alanui kiʻekiʻe: He ala kiʻekiʻe, kūkulu pinepine ʻia i mea e hele ai i ka ʻāina paʻakikī e like me ka ʻāina marshland a i ʻole nā ​​ʻāina pulu.

- Prehistoric: E pili ana i kahi manawa ma mua o ka moʻolelo i hoʻopaʻa ʻia, ʻo ka manawa maʻamau ma mua o ka hoʻomohala ʻana i ka ʻōlelo kākau a me ka hana ʻana o nā ʻōnaehana kākau.

– Luminescence dating: He ala i hoʻohana ʻia e hoʻoholo ai i ka makahiki o nā minelala a i ʻole nā ​​mea kiʻi ma ke ana ʻana i ka radiation hōʻiliʻili i ka manawa.