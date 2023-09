ʻO ka ʻike ʻana i ka hale kahiko loa o ke kanaka i kūkulu ʻia ma ʻApelika Hema

Ua ʻike nā kānaka kālaihonua mai UK, Belgium, a me Zambia i ka hale kahiko loa i kūkulu ʻia e ke kanaka ma ka ʻaoʻao hema o ʻApelika. ʻO ka hale, i hana ʻia me nā lāʻau i hana ʻia, ua ʻeli ʻia ma ka ʻāina wai i ka ʻākau o Zambia. He ʻelua ʻoi aku ka nui o kona mau makahiki ma mua o nā hale ʻē aʻe i hana ʻia e ke kanaka a hiki paha ke hoʻololi i ko mākou ʻike no ka ʻenehana kanaka mua a me ka hiki ke noʻonoʻo.

Ua manaʻo ʻia ua kūkulu ʻia kēia hale e kekahi ʻano kanaka i pau mai ka hapalua miliona makahiki aku nei. Ua hoʻohana ʻia ʻo ia ma ke ʻano he ala kiʻekiʻe ma waena o ka marshland a i ʻole ma ke ʻano he kahua kiʻekiʻe ma kahi ʻāina pulu, malia paha no ka hopu holoholona a i ʻole ka ʻai. Loaʻa ka ʻike ma ka ʻaoʻao hema o ka muliwai ʻo Kalambo, he mau haneli mau mika i uka mai kahi wailele 235 mika kiʻekiʻe a me kahi canyon hohonu 300 mika. Ua hoʻokipa paha kēia mau mea kupanaha i ka poʻe hahai holoholona mua ma ia wahi.

ʻO nā wahi e hoʻopuni ana i ka hale i hōʻike ʻia i nā kaiapuni like ʻole, me kahi pā wai nui, ʻāina marshland, nā loko, nā muliwai, nā ululāʻau, a me kahi wao ua kūloko i hana ʻia e ka wailele. Hiki i kēlā me kēia o kēia mau kaiapuni ke huki i nā holoholona like ʻole a me nā mea kanu, e hāʻawi ana i nā kumuwaiwai no nā kānaka mua.

Ua loaʻa i ka poʻe kālaihonua ʻelua ʻāpana o ka hale lāʻau: kahi ʻāpana 1.4 mika ka lōʻihi o kahi kumu lāʻau a me kahi kumu lāʻau, ua hoʻololi ʻia ia mau mea ʻelua e nā kamanā prehistoric. Ua ʻae kēia mau hoʻololi ʻana i ke kumu e hoʻonoho paʻa ʻia ma luna o ke kumu, e hana ana i kahi paepae kiʻekiʻe a i ʻole ala ala. Ua ʻike ʻia kekahi mau mea hana pōhaku ʻē aʻe, kahi kapuahi no ka kuke ʻana, a me kahi wili lāʻau no ka ʻoki ʻana i nā lāʻau ma ke kahua.

ʻO nā kānaka prehistoric nāna i kūkulu i ka hale, he lālā lākou o kahi ʻano mea i make i kapa ʻia ʻo Homo heidelbergensis. ʻO kēia ʻano, i ola ma waena o 600,000 a me 300,000 mau makahiki i hala aku nei, ua noho mua i ka hapa nui o ʻApelika, komohana Asia, a me ʻEulopa. Eia naʻe, ma kahi o 300,000 mau makahiki aku nei, ua pau ka Homo heidelbergensis, ma muli paha o ka hoʻokūkū mai nā ʻano kanaka hou e like me Neanderthals a me Homo sapiens.

ʻO ka loaʻa ʻana he ʻāpana ia o ka papahana noiʻi 'Deep Roots of Humanity' e alakaʻi ʻia e Professor Larry Barham mai ke Kulanui o Liverpool. Ua paʻi ʻia nā ʻike i loko o ka puke moʻolelo ʻepekema ʻo Nature. Ua hoʻohana ʻia nā ʻenehana hoʻohālikelike luminescence no ka hoʻoholo ʻana i ka makahiki o ka hale a me nā mea ʻē aʻe i loaʻa ma ka pūnaewele.

Hāʻawi kēia ʻike ʻike honua i nā ʻike koʻikoʻi i ka ulu ʻana o ka ʻenehana kanaka mua a hoʻonui i ko mākou ʻike i nā hiki o nā ʻano kanaka i pau.

Sources:

- Kūlohelohe

- Papahana noiʻi Deep Roots of Humanity a me ke Kulanui o Liverpool