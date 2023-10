Ua ʻike ʻia kahi haʻawina hou e ke Kulanui o Arizona i kahi asteroid i kapa ʻia ʻo "Polyhymnia" e hōʻole i nā mea i ʻike ʻia ma ka Honua. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka European Physical Journal Plus, e hōʻike ana he ʻoi aku ka nui o ka Polyhymnia ma mua o nā mea i loaʻa ma ko mākou honua, e hōʻike ana i ke ola ʻana o kahi mea i ʻike ʻole ʻia mai kā mākou papaʻaina.

Aia ka Polyhymnia ma ke kāʻei asteroid ma waena o Mars a me Jupiter, a ua hoʻokaʻawale ʻia ʻo ia ma ke ʻano he "kokoke-Earth" asteroid ma muli o kona kokoke i ko kākou honua. ʻOiai he mea koʻikoʻi ʻole nā ​​​​asteroids, ua hoihoi kā lākou haku mele i nā astrophysicists a me nā ʻepekema NASA. ʻOiaʻiʻo, ke ʻimi nei ʻo NASA i ka Polyhymnia i mea e loaʻa ai nā laʻana a e noiʻi hou i kāna mau waiwai.

Ua haʻi aku ʻo Johann Rafelski, he kumu physics ma ke Kulanui o Arizona, i ka ʻike ʻana, me ka ʻōlelo ʻana inā loaʻa i nā asteroids e like me Polyhymnia nā mea kaumaha loa, e hāpai ana i nā nīnau e pili ana i ke ʻano o kēia mau mea a me ke kumu i ʻike ʻole ʻia ai ma kahi ʻē. ʻOi aku ka nui o ka Polyhymnia ma mua o nā mea ʻoi loa i ʻike ʻia ma ka Honua, e like me Osmium, ka mea i ʻike ʻia no ka loaʻa ʻana o ka nui o nā protons.

Ua hoʻokaʻawale ka hui o ke Kulanui o Arizona i ka Polyhymnia ma ke ʻano he "CUDO" (Compact Ultradense Object), e hōʻike ana i ka hele ʻana o nā mea i ʻike ʻole ʻia e ke kanaka. Manaʻo ʻia ua paʻa kēia mea me ka helu atomika o 164, e hōʻike ana i kahi ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o kekahi mea a mākou e ʻike nei.

Ua hoʻomaka ʻo NASA e hoʻolālā i nā hoʻolālā e hoʻomaka i kahi mokulele unmanned e aʻo a kiʻi i nā laʻana mai Polyhymnia. Ke hahai nei kēia misionari i kahi hui hou ma waena o ke Kulanui o Arizona a me NASA, ka mea i hoʻihoʻi maikaʻi i nā laʻana mai kahi asteroid i kapa ʻia ʻo Bennu. Ua ʻike ʻia kēia mau laʻana i ke kalapona, e hōʻike ana i ka hiki ke loaʻa nā metala waiwai i loko o nā asteroids.

ʻO ka loaʻa ʻana o Polyhymnia a me kona ʻano kikoʻī e hāpai i nā nīnau hoihoi e pili ana i ka noho ʻana o nā mea ʻike ʻole i ke ao holoʻokoʻa a me ke ʻano o ka hana ʻana. ʻO ka misionari e hiki mai ana e aʻo a kiʻi i nā laʻana mai kēia asteroid e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i nā mea pohihihi o kā mākou ʻōnaehana solar.

Nā wehewehena:

– Asteroid: He kino pōhaku liʻiliʻi e ʻōpuni ana i ka lā, ʻike pinepine ʻia ma ke kāʻei asteroid ma waena o Mars a me Jupiter.

– ʻAiʻa: ʻO ka nuipaʻa o kahi mea ma kēlā me kēia leo.

– ʻElemu: He mea hiki ʻole ke hoʻokaʻawale ʻia i mau mea maʻalahi ma ke ʻano kemika. Hōʻike ʻia nā mea e nā hōʻailona ma ka papa ʻaina.

- Papa Manawa: He hoʻonohonoho papa o nā mea kemika, i hoʻonohonoho ʻia e pili ana i kā lākou helu atomika, hoʻonohonoho electron, a me nā waiwai kemika hou.

– Proton: He ʻāpana subatomic me ka hoʻopiʻi maikaʻi, loaʻa i loko o ka nucleus o kahi ʻātoma.

