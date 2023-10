Hoʻomohala ʻana i kahi kumu hoʻohālike e wānana i ka hoʻāla ʻia ʻana o nā mea hoʻokipa Estrogen ma nā Sila Baikal e nā mea hoʻohaumia kaiapuni.

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma ka Center for Marine Environmental Studies (CMES) ma ke Kulanui ʻo Ehime i kahi hiʻohiʻona e hiki ke wānana i ka hiki o nā mea haumia kaiapuni e hoʻāla i nā mea loaʻa estrogen i nā sila Baikal. Ua hoʻohana kēia haʻawina i nā hoʻokolohua in vitro a me nā simulation pili kamepiula e loiloi i ka hiki ke hoʻāla ʻia o nā bisphenols (BPs) a me hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) ma nā ʻano subtypes estrogen receptor α (bsERα) a me β (bsERβ).

Ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua in vitro ʻo ka hapa nui o nā BP a me OH-PCB i hōʻike i ka hana estrogen-like e kūʻē i nā subtypes bsER ʻelua. Ma waena o nā BP i hoʻāʻo ʻia, hōʻike ka bisphenol AF i ka hana like ʻoi loa o ka estrogen. Pēlā nō, hōʻike ʻo 4′-OH-CB50 a me 4′-OH-CB30 i ka hana ikaika loa ma waena o nā OH-PCB i hoʻāʻo ʻia e kūʻē iā bsERα a me bsERβ, kēlā me kēia.

No ka noiʻi hou ʻana pehea e hoʻopaʻa ʻia ai kēia mau mea haumia i ka bsER, ua hana ʻia nā hoʻohālikelike hoʻopaʻa kamepiula. Ma muli o nā hopena o kēia mau hoʻohālikelike a me nā waiwai o nā mea haumia, ua kūkulu ʻia nā hiʻohiʻona quantitative structure-activity relationship (QSAR) no nā subtype ʻelua bsER. Ua wānana pololei kēia mau hiʻohiʻona i ka hiki ke hoʻāla ʻia o kēlā me kēia mea haumia kaiapuni i loko o nā hoʻokolohua in vitro, e hoʻokaʻawale ana ma waena o nā pūhui e hoʻāla a me nā mea ʻaʻole i hoʻāla no ka bsERα a me bsERβ. Ua ʻike pū nā mea noiʻi i nā mea koʻikoʻi e pili ana i ka hiki ke hoʻāla ʻia o nā mea haumia.

Eia kekahi, ua kūkulu maikaʻi nā mea noiʻi i kahi hiʻohiʻona QSAR e wānana ana i ka hiki ke hoʻāla ʻia o ka ʻiole estrogen receptors (ERs) me ka hoʻohana ʻana i ke ʻano like. Hōʻike kēia i ka hoʻohana ʻana o kēia ala hoʻohālike ma waena o nā ʻano like ʻole.

ʻO ka hoʻomohala ʻana o kēia ʻano hoʻohālike he hana koʻikoʻi ia i ka hoʻomaopopo ʻana a me ka wānana ʻana i nā hopena o nā mea haumia kaiapuni ma ka ʻōnaehana endocrine o nā sila Baikal. Hāʻawi ia i kahi mea hana waiwai no ka loiloi ʻana i nā pōʻino o kēia mau mea haumia a me ka hoʻomaopopo ʻana i nā hana hoʻōla no kēia ʻano mea palupalu.

