ʻIke ʻia nā ʻepekema ʻepekema ʻoi loa o ka lele ʻana o ka lekiō wikiwiki loa ma ke ao holoʻokoʻa

Ua hoʻololi hou nā telescope radio i ko mākou ʻike ʻana i ka honua, e hōʻike ana ua piha maoli ka lani mālie i ka pō me nā ʻano manaʻo ikaika. Ma waena o kēia mau hōʻailona he "wikiwiki wikiwiki" (FRBs), nā puʻupuʻu hoihoi o nā hawewe lekiō i mau milliseconds wale nō ma mua o ka nalo ʻana. ʻIke ʻia no ka manawa mua i ka makahiki 1932 e ka ʻenekinia Karl Jansky, hoʻomau ka FRB i ka hoʻowalewale i nā astronomers, e hana nei e wehe i kā lākou pohihihi.

I kahi holomua hou, ua hōʻike nā mea noiʻi i ka loaʻa ʻana o ka FRB mamao loa i ʻike ʻia. Ke hoʻohana nei i ka lekiō lekiō Australian SKA Pathfinder (ASKAP), ua ʻike nā kānaka ʻepekema i kahi lekiō wikiwiki i kapa ʻia ʻo "FRB 20220610A." No ka hōʻoia ʻana i ke kumu o kēia pahū ʻana, ua hoʻohana ka hui i ka Telescope Nui Loa, kahi i ʻike ai i nā ʻōpala o ka mālamalama mai kahi aniani mamao loa. Ua hōʻike ʻia ka ʻike ʻana o nā nalu māmā ua holo ka pohā no 8 biliona makahiki a hiki i ka Honua, e lilo ia i FRB mamao loa i ʻike ʻia a hiki i kēia lā.

Makemake nui nā Astronomers e wehe i ke kumu o ka pahū lekiō wikiwiki. ʻOiai aia ʻelua mau manaʻo alakaʻi i kēia manawa, ke noʻonoʻo nei nā mea noiʻi i nā mea like ʻole. Hōʻike kekahi wehewehe ʻana mai nā mea magnetars, nā hōkū neutron paʻapū me nā māla magnetic ikaika loa. Manaʻo kekahi kuhiakau e hiki i ka hui ʻana o nā mea nui, e like me nā lua ʻeleʻele a i ʻole nā ​​​​hōkū hāʻule, hiki ke hoʻoulu i kēia mau lekiō ikaika.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻoiai ʻo ka hoihoi ʻana i ka lekiō wikiwiki, ʻaʻohe mea hōʻike i kēia manawa e hōʻike ai no ka ʻike extraterrestrial. Eia nō naʻe, ʻo ke aʻo ʻana i kēia mau haʻihaʻi e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ke ʻano o kā mākou ao. No ka laʻana, ʻo ka nānā ʻana i nā pohā i ko lākou hele ʻana ma nā ao hau wela ma waena o nā galaxies e hāʻawi i nā hōʻailona e pili ana i ka haku ʻana a me ke ʻano o nā mea lani mamao.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka FRB mamao loa he mea koʻikoʻi nui ia i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano enigmatic o nā leki uila wikiwiki. Ke hoʻomau nei ka poʻe astronomers e noiʻi i kēia mau hōʻailona wikiwiki, manaʻolana lākou e wehe i nā mea huna hou aʻe e pili ana i ke ao holoʻokoʻa a me kāna mau hanana ikaika.

