Ke hoʻomau nei ka pohihihi Astronomical Century i nā ʻepekema ʻepekema

By

ʻO kahi enigma hoʻohiwahiwa mai kahi kokoke i hoʻokahi haneli mau makahiki i hala aku nei e hoʻopiʻi mau nei nā ʻepekema i kēia lā. I Iulai i ka makahiki 1952, ua hana nā kilo hōkū ma Palomar Observatory i kā lākou nānā maʻamau i ka lani i ka pō i ka wā i hāʻule ai lākou i kahi hōʻike kupanaha - ua nalowale nā ​​hōkū ʻekolu i ka lewa. Ua hoʻopio koke ʻia ka ʻepekema ʻepekema i kēia ʻike paʻakikī, e hoʻāʻo e wehewehe i kēia hanana puʻupuʻu.

ʻO kekahi kuhiakau i manaʻo ʻia, ʻaʻole ʻekolu mau kino lani ʻokoʻa ka ʻekolu o nā hōkū nalo, akā he hōkū hoʻokahi i pohā koke ʻia e ka magnetar. ʻO nā Magnetars, i ʻike ʻia no kā lākou mau māla manaʻo ikaika loa, e hoʻopuka i ka nui o ka ikehu ma ke ʻano o nā lapalapa, nā kukui X, a me nā puʻupuʻu gamma-ray. Ua manaʻo kēia manaʻo ua ikaika loa ka pohā a ʻike ʻole ʻia ka hōkū ma nā kiʻi ma hope.

Wahi a kekahi wehewehe ʻokoʻa, ʻaʻole nā ​​hōkū i nīnau ʻia, akā he mau mea lani i ʻike ʻole ʻia i neʻe i ke kūlana i loko o ko lākou orbit. ʻO ka hopena, ua nalowale lākou i ka wā i neʻe wale ai lākou i nā wahi like ʻole. ʻO kekahi manaʻo hoihoi i manaʻo ʻia ua hana ʻia kahi illusion optical e kahi puka ʻeleʻele e hele ana ma waena o ka hōkū a me ka Honua, e hāʻawi ana i ka manaʻo o ʻekolu mau hōkū nalo.

Eia nō naʻe, ʻo ka observatory ponoʻī i kū i ka nānā ʻana. Aia ma kahi kokoke i kahi kahua hoʻāʻo ʻana i nā mea kaua nuklea ma ka wao nahele ʻo New Mexico, ua kū mai nā nīnau e pili ana i ka lepo radioactive i hoʻohaumia paha i nā mea hana, hoʻololi i nā kiʻi a hoʻoweliweli i ka nalo ʻana o nā hōkū.

ʻOiai ua ʻimi ikaika ka poʻe ʻepekema i kēia mea hoʻohiwahiwa, ua ʻimi kahi noiʻi hou a nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Cornell e ʻike inā ua ʻike hou ʻia nā hōkū. ʻOiai ka hoʻohana ʻana i nā telescope kiʻekiʻe a me ka nānā ʻana i nā ʻike nui, ua ʻike ka hui ʻekolu o nā hōkū nalo i noho ʻole, me ka ʻemi nui ʻana i ka wā o kēlā hola pōʻino i ka makahiki 1952.

Ke hoʻomau nei ka pohihihi o nā hōkū nalo, e waiho ana i ke kaiāulu ʻepekema e kali nui ana i nā ʻike hou aʻe. A hiki i ia manawa, ʻo ka nalo ʻana o kēlā mau hōkū ʻekolu i kēlā pō kauwela i ka makahiki 1952 e hoʻomau i ka manaʻo o ka poʻe kilo hōkū a me nā hōkū.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Q: He aha ka magnetar?

A: ʻO ka magnetar kahi ʻano ʻokoʻa o ka hoku neutron i ʻike ʻia no kona kahua mākēneki ikaika loa.

Nīnau: No ke aha e pili ai nā magnetars me nā hanana koʻikoʻi i ke ao holoʻokoʻa?

A: Hoʻokuʻu ʻo Magnetars i ka nui o ka ikehu ma ke ʻano o nā lapalapa, nā kukui X, a me nā ʻūhā gamma-ray.

Nīnau: Hiki paha i ka nalo ʻana o nā hōkū ma muli o ka haumia o nā mea hana?

A: He mea hiki. Aia ka Palomar Observatory ma kahi kokoke i kahi kahua hoʻāʻo ʻana i nā mea kaua nuklea, e hāpai ana i nā hopohopo o ka lepo radioactive.

Nīnau: Ua ʻike ʻia nā nalo like ʻole i nā hihia ʻē aʻe?

A: ʻAe, ua hōʻike nā kiʻi paʻi kiʻi mai nā makahiki 1950 i nā nalowale like ʻole, e waiho ana i nā ʻepekema e hoihoi i kēia ʻano.

N: Ua loaʻa hou nā hōkū?

A: ʻAʻole, ʻoiai nā noiʻi nui, ʻaʻole i ʻike ʻia nā hōkū ʻekolu mai ko lākou nalo ʻana i ka makahiki 1952. ʻAʻole i ʻike ʻia nā hōʻike o ko lākou hoʻi ʻana mai i ka noiʻi hou a nā mea noiʻi Cornell.