I ka manawa hea i ulu mua ai nā holoholona? He ala hou no ka hooponopono ana i ka hoopaapaa

Ua manaʻo ka poʻe ʻepekema aia ma kahi o 8 miliona mau ʻano holoholona e ola nei i kēia lā, e hōʻike ana i ka nui o nā mea olaola ma ka Honua. Eia nō naʻe, ʻo ka nīnau no ka wā i ulu mua ai nā holoholona he kumuhana o ka hoʻopaʻapaʻa no nā kenekulia. ʻO nā mōʻalihaku holoholona kahiko loa i ʻike ʻia, mai 500 miliona mau makahiki, ua paʻakikī a ʻike ʻia e ka maka. Akā, ʻo nā mea i ʻike hou ʻia, e like me nā mōʻalihaku ʻano ʻē aʻe o Ediacara Biota mai 574 a 539 miliona mau makahiki i hala aku nei, ke manaʻo nei ua ola nā holoholona ma mua.

Ua ʻike pū ka poʻe Paleontologists i nā mōʻalihaku e like me ka sponge mai kahi o 800 miliona mau makahiki i hala aku nei, akā ʻaʻole hiki ke hōʻoia ʻia kēia mau holoholona. Eia hou, ua piha ka mooolelo mōʻalihaku i nā hakahaka, no ka mea, he hapa wale nō o ke ola i kālai ʻia. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia, ua huli ka poʻe ʻepekema i ka molecular biology a me ka hoʻohana ʻana i nā uaki molekala e koho ai i ka manawa o ka hoʻomaka ʻana o nā holoholona.

Ke hana nei nā uaki molekula ma ka hoʻohālikelike ʻana i ka DNA o nā holoholona hou e hoʻoholo ai i ka nui o ka ulu ʻana. ʻOiai ʻo nā manaʻo hoʻohālikelike no ka hoʻomaka ʻana o nā holoholona mai 800 a 700 miliona mau makahiki i hala aku nei, ʻo ka loaʻa ʻana o nā manaʻo like ʻole e pili ana i nā mōʻalihaku a me nā uaki molekala i hoʻopaʻapaʻa.

I loko o kahi noiʻi hou, ua hoʻoholo ka poʻe ʻepekema i kahi ala hou e koho ai i ka manawa o ka hoʻomaka ʻana o nā holoholona. Ma kahi o ka nānā ʻana i nā mōʻalihaku holoholona kahiko loa, ua nānā nā mea noiʻi i ke ʻano o nā pōhaku e hiki ai ke mālama i nā holoholona mua. Ua ʻike lākou ʻo nā pōhaku waiwai i nā minerala pālolo, he mau waiwai antibacterial a hiki ke mālama i nā ʻiʻo palupalu, kūpono no ka fossilization. Eia nō naʻe, ʻaʻole i loaʻa nā mōʻalihaku holoholona i nā pōhaku mai ka manawa ma kahi o 790 miliona mau makahiki i hala aku nei i loaʻa i kēia mau waiwai pālolo, e manaʻo ana ʻaʻole i ulu nā holoholona i kēlā manawa.

Pono e noiʻi hou aʻe e hoʻomau i ka ʻimi ʻana i nā hōʻike o nā kumu holoholona. Ma o ka ʻimi ʻana i nā au honua hou aʻe a me ka nānā ʻana i nā pōhaku me ka hiki ke mālama i nā holoholona mua, manaʻolana nā ʻepekema e loaʻa ka ʻike maikaʻi i ka wā i ʻike mua ʻia ai nā holoholona ma ka Honua.

