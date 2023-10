Ka Paʻakikī o ka wehe ʻana i ka Capsule a Bennu: Ke ʻimi nei nā ʻepekema NASA i nā ʻenehana ʻokoʻa

By

ʻO ka misionari OSIRIS-REx o NASA e hōʻiliʻili i nā laʻana mai ka asteroid Bennu e kū nei i kahi paʻakikī i manaʻo ʻole ʻia i ka wā e hakakā nei nā ʻepekema e wehe i ka capsule sample. ʻOiai ka holomua o ka lawe ʻana i ka lepo ma luna o 200 miliona mau mile, ʻo ka nele o nā mea hana kūpono ke keʻakeʻa nei i ke komo ʻana i ka ukana makamae.

Ua hōʻike ʻia kahi ʻōlelo kūhelu mai ke kikowaena kikowaena ua hoʻokō ʻia ke kaʻina hana me nā pilikia. "Ma hope o nā hoʻāʻo he nui i ka wehe ʻana, ua ʻike ʻia ʻelua o nā mea hoʻopaʻa 35 ma ke poʻo TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) ʻaʻole hiki ke wehe ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana i ʻae ʻia i loko o ka pahu lima OSIRIS-REx."

Ua ʻike nā kānaka ʻepekema ma NASA's Johnson Space Center ma Houston i ka hana o ka ʻimi ʻana i nā ʻenehana ʻē aʻe e wehe i ka waihona waiwai o nā pōhaku makaʻu ʻole a me ka lepo i paʻa i loko o ka pahu hoʻohālike.

ʻO ke ʻano paʻakikī o nā mea hoʻopaʻa i hoʻopiʻi i ka poʻe akamai, e koi ana i kahi ala hou e wehe pono ai i nā ʻike. Ke hana ikaika nei ka hui ʻenekinia o NASA i kahi hoʻonā, e ʻimi ana i nā ʻano hana hou e pale aku ai i kēia pilikia i manaʻo ʻole ʻia.

ʻOiai ʻo kēia hoʻihoʻi ʻana, ua hoʻokō ka misionari OSIRIS-REx i nā milestone koʻikoʻi. ʻO Bennu, he asteroid waiwai nui, hāʻawi i nā ʻike waiwai nui i ke kumu o kā mākou ʻōnaehana solar. Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo ka nānā ʻana i nā laʻana e kōkua i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi e pili ana i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o nā hōkū.

NPP:

Nīnau: He aha ka OSIRIS-REx mission?

A: ʻO ka mikiona OSIRIS-REx he huakaʻi mokulele NASA e kuhikuhi ana i ka hōʻiliʻili ʻana i nā laʻana mai ka asteroid Bennu a hoʻihoʻi maikaʻi iā lākou i ka Honua no ke aʻo hou ʻana.

Nīnau: He aha ka TAGSAM?

A: ʻO ka TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) he lima robotic i hoʻohana kūikawā ʻia i hoʻohana ʻia ma ka mokulele OSIRIS-REx e hōʻiliʻili i nā laʻana mai ka ʻili o ka asteroid.

Nīnau: He aha nā pahuhopu ʻepekema o ka misionari?

A: Manaʻo ka misionari e aʻo i ka haku mele a Bennu, e ʻike i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar, a hiki ke hoʻomālamalama i ke kumu o ke ola ma ka Honua.

Nīnau: Ua loaʻa anei i ka misionari OSIRIS-REx nā pilikia ʻē aʻe?

A: ʻOiai he pilikia koʻikoʻi ka pilikia me ka wehe ʻana i ka pahu hoʻohālike, ʻo ia kekahi o nā pilikia liʻiliʻi i loaʻa i ka misionari. Ma ka holoʻokoʻa, ua kūleʻa ka misionari i ka hoʻokō ʻana i kāna mau pahuhopu mua.