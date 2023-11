ʻIke ʻia nā ʻepekema Mongolian i nā ʻike hou e pili ana i ka make ʻana o Dinosaurs

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema e hana ana i ka ʻeli ʻana ma Mongolia i kahi ʻike kupaianaha e hoʻomālamalama i ka make ʻana o nā dinosaur. Ma ka wao nahele ʻo Gobi ma ka hoʻokumu ʻana o Barun Goyot, ua ʻike ka poʻe paleontologists i ka iwi poʻo a kokoke i ka ʻiʻo o kahi ʻano dinosaur i ʻike mua ʻole ʻia. ʻO ka mea i ʻike nui ʻia i kēia ʻike, ʻo ka hapa nui o nā iwi i hoʻonohonoho ʻia i ka make mua o ka dinosaur, e hāʻawi ana i nā ʻike hou i kā lākou ʻano a me ka physiology.

Ua kapa ʻia ʻo Jaculinykus yaruui, ua manaʻo ʻia ua loaʻa kēia ʻano mai nā alvarezsaurids, kahi hui o nā dinosaur liʻiliʻi e like me nā manu mai ka wā Cretaceous i hala. Hoʻopiʻi ka ʻike i nā manaʻo mua e hōʻike ana nā manu o kēia manawa i kahi kūlana hiamoe i ka wā e make ai. Hōʻike kēia ʻike ua ʻoi aku ka maʻamau o ka hana ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma waena o nā dinosaur non-avian a me ko lākou ʻohana avian.

Ua kūkākūkā ʻo Kauka Jingmai O'Connor, he mea mālama i nā mea kolo mōʻalihaku, i ke ʻano o ka ʻike. I ka haʻalele ʻana i ke ʻano moe maʻamau, ua hoʻopaʻa ʻia ke poʻo o ka dinosaur ma luna o kona mau lālā, me ka ʻōwili ʻia o kona huelo i kona kino. Hōʻike ʻia kēia ʻano kiʻi i ko nā manu o kēia wā, e hōʻike ana i kahi pilina ma waena o nā manu ʻelua. Ua manaʻo ʻia he hana thermoregulatory ka pose hiamoe, mālama i ka wela o ke kino a hiki i ka make.

Hāʻawi kēia ʻike i nā hōʻailona koʻikoʻi e pili ana i nā loli evolutionary i hana ʻia ma alvarezsaurids. I ka emi ʻana o kēia mau dinosaur i ka nui o ka manawa, ua hoʻohana paha lākou i ka hoʻolālā thermoregulatory e like me kā lākou mau hoa manu. Hōʻike kēia i ka hoʻololi ʻana o ka thermoregulatory e like me ka manu ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka lele mana, e hōʻike ana i nā hoʻololi hoihoi a me nā ʻano o nā dinosaur kahiko.

ʻAʻole i hoʻonui wale kēia ʻike ʻana i ko mākou ʻike no ka ʻano dinosaur akā hoʻoikaika pū kekahi i nā hiʻohiʻona like ma waena o nā manu kahiko a me nā manu hou. Hōʻike ia i ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana i nā mōʻalihaku meticulously e wehewehe i nā mea pohihihi o ka mōʻaukala o ko kākou honua a me nā mea ola i kaahele i ka honua.

1. He aha ke ʻano o ka ʻike?

ʻO ka loaʻa ʻana o kekahi ʻano dinosaur i ʻike ʻole ʻia ma ka wao nahele ʻo Gobi o Mongolia e hoʻomālamalama i ke ʻano moe o nā dinosaur ke make lākou. Hōʻike kēia ʻike i ka moe ʻana, e like me nā manu o kēia manawa, ʻoi aku ka maʻamau o nā dinosaur non-avian a me ko lākou ʻohana avian ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia.

2. Pehea ka pili ana o ka moe ana o ka dinosaur me na manu o keia wa?

ʻO ke ʻano moe o ka dinosaur, me kona poʻo i hoʻopaʻa ʻia ma luna o kona mau lālā a me kona huelo a puni ke kino, e hoʻohālike ana i ke ʻano moe o nā manu o kēia wā. Hōʻike kēia ʻano like i kahi loulou ma waena o nā mea ʻelua, e hoʻohālikelike ana i ka manaʻo e hōʻike wale nā ​​manu i kēia ʻano kikoʻī ke make lākou.

3. No ke aha i hana ai ka dinosaur i kēia ʻano moe?

Manaʻo ka poʻe loea he hana thermoregulatory ka hana hiamoe, e kōkua ana i ka mālama ʻana i ka wela o ke kino a hiki i ka make. Ua ulu paha kēia ʻano ma waena o nā dinosaurs i ko lākou loli ʻana i ka nui i ka manawa.

4. He aha ka mea i hōʻike ʻia e kēia ʻike e pili ana i ka hoʻomohala dinosaur?

Hōʻike ka mea i ʻike ʻia ʻo ke ʻano thermoregulatory like avian i ʻike ʻia i loko o nā ʻano dinosaur ma mua o ke kumu o ka lele mana. I ka emi ʻana o ka nui o nā alvarezsaurids i ka manawa, ua hoʻohana like lākou i ka hoʻolālā thermoregulatory e like me kā lākou mau hoa avian.

5. Pehea kēia ʻike e kōkua ai i ko kākou ʻike i ke ola kahiko?

Ma ka wehe ʻana i nā ʻike hou i ka ʻano dinosaur a me ka physiology, ua hoʻonui kēia ʻike i ko mākou ʻike i nā ʻano ola kahiko. Hōʻike ia i nā hiʻohiʻona like ma waena o nā dinosaurs a me nā manu o kēia manawa, e hoʻoikaika ana i ke koʻikoʻi o ka nānā ʻana i nā mōʻalihaku makaʻala i ka wehewehe ʻana i ka mōʻaukala o ko kākou honua.