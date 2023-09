ʻO ka piʻi ʻana o ka noiʻi i hoʻokumu ʻole ʻia e AI: he uhaʻi o ka pono?

Ma kahi hanana i hala iho nei, ua hoʻihoʻi ʻia kahi pepa noiʻi i paʻi ʻia ma ka puke pai Physica Scripta no ka mea ʻaʻole i hōʻike nā mea kākau i kā lākou hoʻohana ʻana iā ChatGPT, kahi chatbot AI, i ke kākau ʻana i ka palapala. Ua ʻike ʻia e Guillaume Cabanac, he kanaka ʻepekema kamepiula, nāna i ʻike i kahi huaʻōlelo ʻokoʻa ma ka ʻaoʻao ʻekolu o ka pepa. ʻO kēia ka mea i hoʻoikaika iā Cabanac e noiʻi hou a hiki i ka hoʻihoʻi ʻana i ka pepa. ʻAʻole kēia he hanana kaʻawale, ʻoiai ua ʻike ʻo Cabanac i kekahi mau ʻatikala ʻē aʻe i loaʻa nā hōʻailona hōʻailona o ke komo ʻana o ChatGPT.

Nui nā mea hoʻopuka e ʻae i ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻohālike ʻōlelo nui (LLM) e like me ChatGPT e kōkua i ka hoʻomākaukau ʻana i nā palapala, ʻoiai ke haʻi ʻia. Eia naʻe, koho kekahi poʻe noiʻi e mālama i kā lākou hoʻohana ʻana i nā mea hana AI me ka wehe ʻole ʻia. Hiki i kēia poʻe noiʻi ke kū i nā hewa kūpono a me nā hoʻihoʻi ʻana inā ʻike ʻia kā lākou hoʻohana ʻole ʻia. ʻOiai ʻo kekahi mau pepa i hana ʻia e AI ke loaʻa i nā ʻāpana maʻalahi e hoʻokaʻawale iā lākou mai nā pepa i kākau ʻia e ke kanaka, ʻoi aku ka paʻakikī o nā chatbots maʻalahi e like me ChatGPT.

ʻO ka noiʻi i hoʻokumu ʻole ʻia e AI ke kau nei i kahi pilikia nui aʻe ma mua o ka uhaki ʻana i nā loina. ʻO ka piʻi wikiwiki ʻana o nā mea hana AI e like me ChatGPT e hāʻawi i ka ʻāina momona no nā wili pepa, nā hui e hana a kūʻai aku i nā manuscript hoʻopunipuni i nā mea noiʻi. Hoʻoweliweli kēia komo ʻana o nā pepa i hana ʻia e AI e hoʻohaumia i ka maikaʻi o ka noiʻi ʻepekema.

Hoʻohui ʻia, ʻo ka hoʻopuka o nā pepa i hana ʻole ʻia e AI e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o nā hoa loiloi i nele pinepine i ka manawa e nānā pono i nā manuscript. ʻO ka ʻike ʻana i nā kuhikuhi wahaheʻe a me nā ʻano ʻōlelo kānalua hiki ke hoʻopau i ka manawa, ʻoi aku ka nui o ka nui o nā paʻi. Pono nā mea noiʻi a me nā mea hoʻopuka e ʻimi i nā ala e hoʻoponopono ai i kēia pilikia e mālama i ka pono o ka noiʻi ʻepekema.

I ka hopena, ʻo ka piʻi ʻana o ka noiʻi i hana ʻole ʻia e AI e koi ana i ka ʻoi aku ka ʻike a me ke kuleana i loko o ke kaiāulu ʻepekema. Pono nā mea noiʻi e hōʻike i kā lākou hoʻohana ʻana i nā mea hana AI i ka hoʻomākaukau ʻana i ka palapala, a pono nā mea hoʻopuka e hōʻoia i nā kaʻina loiloi peer e ʻike ai i nā hewa o nā loina. He mea koʻikoʻi ka mālama ʻana i nā kūlana o ka ʻepekema ʻepekema e hoʻoulu i ka hilinaʻi a hōʻoia i ka hilinaʻi o ka noiʻi naʻauao.

