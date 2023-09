ʻO ka ʻoiaʻiʻo kupanaha e pili ana i ka hoʻomohala kanaka: ʻaʻole mākou kūikawā ma hope o nā mea a pau

No nā kenekulia, ua manaʻo ʻia ʻo Homo sapiens, a i ʻole nā ​​​​kānaka hou, ʻo ia wale nō nā kānaka maoli i ola ma ka Honua. ʻO nā ʻano kanaka ma mua, e like me Neanderthals, ua manaʻo ʻia he mau ʻano liʻiliʻi i make. Eia naʻe, ʻo nā holomua hou i ka ʻenehana DNA ua hoʻokūkū i kēia manaʻo lōʻihi. Ua hiki i nā kānaka ʻepekema ke unuhi i ka DNA mai nā hominins kahiko, me nā kūpuna kanaka mua a me nā ʻohana ʻē aʻe, nāna i hoʻololi i ke aʻo ʻana i ka mōʻaukala kanaka.

ʻO nā mea i loaʻa mai ka hoʻopaʻa ʻana DNA, i hui pū ʻia me nā hōʻike archaeological, ua hoʻololi hou i ko mākou ʻike no ka hoʻomohala kanaka. Ua ʻike ʻia ua noho pū ʻo Homo sapiens me nā ʻano hominin ʻē aʻe i ka hapa nui o ka mōʻaukala kanaka. Ua like kēia mau pūʻulu i pau i kēia manawa me mākou ma nā ʻano he nui, a ʻo ka hōʻike DNA e hōʻike pū ana he pilina pili ko ke kanaka me nā ʻano like me Neanderthals, Denisovans, a me nā "hui ʻuhane."

Ua alakaʻi kēia mau ʻike i ka poʻe akamai e noʻonoʻo hou i ke ʻano o ke kanaka. ʻIke mākou i kēia manawa ʻaʻole ʻokoʻa kēia mau ʻano hominin ʻē aʻe iā mākou akā ua hōʻike i nā ʻano like ʻole o ke kanaka. Ua loaʻa iā lākou kā lākou mau ʻano kūʻokoʻa a me nā hana moʻomeheu, e like me ke pena kiʻi ana, ka hahai holoholona nui, a me nā hale kūkulu hale. Ua komo paha ko mākou mau kūpuna i ka launa pū ʻana me kēia mau pūʻulu, e alakaʻi ana i ka hoʻokomo ʻana i kā lākou genetic code i loko o ka heluna kanaka o kēia wā.

ʻAʻole like me ka manaʻoʻiʻo mua i ke kūlana kiʻekiʻe o ke kanaka, ʻike mākou i kēia manawa he mau mea paʻakikī ko mākou mau hoahānau kanaka kahiko, hiki ke hana i nā ʻano akamai a me nā ʻano moʻomeheu. ʻO ka manaʻo ʻo ke kanaka o kēia wā ka piko o ka hoʻomohala ʻana he huahana ia o nā manaʻo mua i hoʻokumu ʻia i ka colonialism a me ka elitism. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻoi aku ka paʻakikī o kā mākou moʻolelo evolutionary a pili pū me kēia mau ʻano hominin ʻē aʻe.

Ua wehe ke aʻo ʻana i ka DNA kahiko i nā ala hou no ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o ke kanaka. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i nā genomes o nā kānaka o kēia wā me nā Neanderthals, Denisovans, a me nā hui ʻē aʻe, ua ʻike nā ʻepekema i nā hōʻike maopopo o ka interbreeding. Hoʻopiʻi kēia mau hōʻike i ka manaʻo o kahi "pā" e hoʻokaʻawale ana i nā ʻano hominin like ʻole a hōʻike i ka pilina o kā mākou hoʻoilina hoʻoilina.

I ka hopena, ʻaʻole i wehewehe wale ʻia ke kanaka ma ka homo sapiens. Hoʻopili paʻa ʻia kā mākou moʻolelo evolutionary i nā ʻano hominin ʻē aʻe, a mākou i kaʻana like ai i ka honua a hoʻololi i nā genes. He mea hoʻomanaʻo hoʻohaʻahaʻa kēia mau mea i ʻike ʻia he ʻāpana mākou o ka pūnaewele nui o nā ʻano like ʻole o ke kanaka, a ʻo ka manaʻo o kahi ʻano kanaka kiʻekiʻe he moʻolelo ʻaʻole e paʻa hou i ka ʻike ʻepekema.

