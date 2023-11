Ke Kalaiaina Hohonu Pohihihi o ka Honua: Nā hōʻailona o kāna Cataclysmic Past

By

Ua lōʻihi ka hoihoi ʻana o ka poʻe Seismologists i ʻelua mau ʻōpala pohihihi e noho hohonu ana i loko o ka ʻahu o ka Honua—hoʻokahi ma lalo o ʻApelika a ʻo kekahi ma lalo o ka Pākīpika Hema. ʻO kēia mau hale nunui a paʻapū i ka poʻe ʻepekema no nā makahiki he mau makahiki. Eia nō naʻe, hōʻike ka noiʻi hou ʻana he koena paha kēia mau blobs o kahi hui nui i hana ʻia i mau piliona makahiki i hala.

Ke manaʻoʻiʻo nei nā kānaka ʻepekema he hōʻike paha kēia mau puʻupuʻu i kahi hanana cataclysmic i ka wā kahiko o ko kākou honua - ka hui ʻana ma waena o ka Honua a me kahi kino lani i kapa ʻia ʻo Theia. ʻO kēia hui ʻana, i manaʻo ʻia ua hana ʻia i ka wā kamaliʻi o ka honua, ʻo ia paha ke kuleana no ka hana ʻana i kā mākou mahina.

ʻOiai ʻo ke ʻano maoli o kēia mau pōpō a me ko lākou kumu i hoʻopaʻapaʻa ʻia i ka ʻepekema, hāʻawi kēia kuhiakau hou i kahi ʻike hoihoi i ka hohonu o ka Honua. ʻO nā haʻawina hou aʻe a me nā holomua i ka ʻenehana he mea koʻikoʻi ia i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi i paʻa i loko o kēia mau anomalies nui.

