Ua ʻike ʻo Russian Module ma International Space Station i ka Leak Coolant

ʻO ka module Nauka multipurpose a Rūsia, i hoʻopili ʻia i ka International Space Station (ISS), ua loaʻa i kahi leak coolant i kāna ʻōnaehana hoʻomaha hoʻihoʻi, e like me ka ʻoihana mokulele Lūkini Roscosmos. ʻOiai ʻaʻole pilikia koke ka poʻe holo moku a me ke kahua, ke nānā nei nā astronauts i ke kūlana. Aia ke kuleana no ka hoʻoponopono ʻana i nā mahana ma luna o ka moku no nā astronauts.

Hōʻike ʻo Gene Editing i ka hiki ke pale i nā moa mai ka maʻi manu

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema ma Beretania ma ka hoʻoponopono ʻana i nā genes o nā moa, hiki iā lākou ke hāʻawi i kahi pale i ka maʻi maʻi manu. ʻO ka maʻi avian maʻi pathogenic kiʻekiʻe, ka mea maʻamau i kapa ʻia ʻo ka maʻi manu, ua laha wikiwiki mai ka makahiki 2022, ka hopena o ka nalowale ʻana o nā miliona o nā manu moa a me ka piʻi nui ʻana o nā kumukūʻai hua manu a me ka pipi. Hāʻawi kēia ʻike hou i kahi hoʻolālā hiki ke hōʻemi i ka hoʻolaha ʻana o ka maʻi a hoʻēmi i kona hopena i ka heluna moa.

Hoʻomākaukau ʻo India no ka hoʻāʻo ʻana o Crewed Space Mission ma ʻOkakopa 21

Ke hoʻomākaukau nei ʻo India no kahi hoʻāʻo koʻikoʻi ma kāna huakaʻi lewa Gaganyaan ma ʻOkakopa 21. ʻO ka hoʻāʻo e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻana i kahi module kaʻawale i waho a hoʻihoʻi mai i ka honua me ka palekana. ʻO ka mikiona hope loa, i hoʻonohonoho ʻia no ka makahiki e hiki mai ana, ʻo ia ka huakaʻi huakaʻi holo mua o India a e kūʻai ʻia ma kahi o $1.08 biliona. E pili ana ia i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kahi kapole lewa e noho ai ke kanaka me ka hui o ʻekolu a i kahi orbit o 400 km (250 mau mile) a laila e hoʻihoʻi maluhia iā lākou i nā wai ʻĀina.

Hōʻike ʻo NASA i kahi laʻana Asteroid waiwai i ka carbon

Ua hāʻawi ʻo NASA i ka lehulehu i kahi ʻike mua o ka laʻana o ka lepo momona i kiʻi ʻia mai ka ʻili o ka asteroid e ka mokulele OSIRIS-REx. Ua hoʻokuʻu ʻia ka capsule e lawe ana i ka laʻana i ka wao nahele ʻo Utah. Loaʻa i nā mea i hōʻike ʻia nā minerala pālolo wai a ua hōʻiliʻili ʻia mai ka asteroid kokoke-Earth Bennu ʻekolu makahiki i hala. He mea nui kēia hoʻokō i ko mākou ʻike ʻana i nā asteroids a me kā lākou haku.

Hoʻomaha ka US Space Force i ka hoʻohana ʻana i nā mea hana AI ma luna o nā pilikia palekana

Ua kāpae ka US Space Force no ka manawa pōkole i ka hoʻohana ʻana i nā mea hana naʻauao hoʻomohala pūnaewele, me ChatGPT, no ka hopohopo no ka palekana ʻikepili. ʻO kahi memo i haʻi ʻia i ka poʻe limahana Space Force e ʻōlelo ana ua pāpā ʻia ka hoʻohana ʻana i ia mau mea hana, me nā ʻōlelo hoʻohālike nui, ma nā kamepiula aupuni a hiki i ka loaʻa ʻana o ka ʻae ʻia mai ke Keʻena ʻOihana Nui a me Innovation Office. Ke manaʻo nei kēia hoʻomaha e hoʻēmi i nā pilikia i ka palekana ʻikepili i loko o ka Space Force.

