Hāʻawi ʻia ka laʻana Asteroid a NASA i ka wao nahele ʻo Utah

Ua loaʻa i ka huakaʻi lewa hou loa a NASA i kahi mea nui ma ke ʻano he capsule i loaʻa ka ʻāpana lepo nui loa i hōʻiliʻili ʻia mai kahi asteroid i pae kūleʻa i ka wao nahele ʻo Utah. ʻO ka capsule, i hoʻokuʻu ʻia mai ka mokulele OSIRIS-REx, ua hoʻopaʻa ʻia i lalo i loko o kahi pae pae i koho ʻia ma ke komohana o Salt Lake City.

Ua hele ka mokulele OSIRIS-REx i kahi huakaʻi e hōʻiliʻili i kahi laʻana mai ka asteroid Bennu, i hana ʻia ma mua o kēia makahiki. I ka lā Sābati, ua komo hou ka ʻōpulu ʻano gumdrop e lawe ana i ka ukana makamae i ka lewa o ka Honua a hoʻopale ʻia i loko o ka wao nahele ʻo Utah.

He mea koʻikoʻi kēia no NASA no ka mea ʻo ia ka manawa mua i hoʻihoʻi maikaʻi ʻia kahi laʻana mai kahi asteroid i ka Honua mai ka hoʻihoʻi ʻana mai o nā misionari Apollo i nā pōhaku mahina i nā makahiki 1960 a me 1970. Makemake nui nā kānaka ʻepekema e aʻo i ka laʻana asteroid no ka mea e paʻa ana i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana o ka ʻōnaehana solar a hiki ke hāʻawi i nā hōʻailona e pili ana i ke kumu o ke ola ma ka Honua.

Ma nā nūhou e pili ana i ka lewa, ke ʻimi nei ka United States Space Force i ka hiki ke hoʻokumu i kahi hotline me Kina e pale ai i nā pilikia ma ka lewa. Ua hōʻike ʻo General Chance Saltzman, ke poʻo o ka hana o ka lewa i ka pono o ke kamaʻilio pololei ma waena o ka Space Force a me kāna hoa Kina e hoʻopau i nā ʻāʻī. ʻOiai ua hana ʻia nā kūkākūkā ma loko, ʻaʻole i hana ʻia kahi hana kuʻuna me Kina.

ʻO ka hoʻokumu ʻana i kahi hotline me Kina he hana koʻikoʻi ia i ka hōʻoia ʻana i ka hui maluhia ʻana ma ka lewa a pale aku i nā paio a i ʻole nā ​​manaʻo kuhihewa. ʻIke ʻo ʻAmelika i ke koʻikoʻi o ka launa pū ʻana o ka honua ma ka ʻimi ʻana i ka lewa a ke manaʻo nei e hoʻoikaika i nā ala kamaʻilio maikaʻi me nā lāhui spacefaring āpau.

Hōʻike kēia mau hanana ʻelua i ka holomua mau ʻana a me ka launa pū ʻana ma ke kahua o ka mākaʻikaʻi ākea a me ka ulu nui ʻana o nā hana ma ka lewa i ka honua hou.

Sources:

– NASA: www.nasa.gov

– Reuters: www.reuters.com