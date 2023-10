Ua hoʻonohonoho ʻo India i kāna mau hiʻohiʻona e lilo i mea pāʻani nui i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Ua hoʻolaha koke ke aupuni i nā hoʻolālā e hoʻouna i kahi astronaut i ka mahina ma 2040 a hoʻokumu i kahi kahua ākea ma 2035. ʻO kēia mau pahuhopu nui e hahai ana i ka pae kūleʻa o India i kahi mokulele ma kahi kokoke i ka pole hema o ka mahina i ʻAukake, e lilo ia i ʻāina ʻehā e hoʻokō i kahi. pae mālie ma ka ʻili o ka mahina.

Ua hoʻopuka ke Kuhina Nui ʻo Narendra Modi i nā ʻōlelo aʻoaʻo i ke keʻena ākea o ka ʻāina e hana i kēia mau pahuhopu. Me nā hoʻokō hou o India i ka ʻimi ʻana i ka lewa, me nā mikiona lunar kūleʻa a me nā hoʻokuʻu satellite, ke ʻike ʻia nei ka lāhui ma ke ʻano he mana ulu nui.

ʻOiai ʻo ka papahana ākea o India i ka wā mua i hoʻohālikelike ʻia me nā keʻena kikowaena i hoʻokumu ʻia e like me NASA, hōʻike kēia hoʻolaha i ka manaʻo paʻa o ka ʻāina e hana i nā holomua nui ma ke kula. Ma ka hoʻouna ʻana i kahi astronaut i ka mahina, manaʻo ʻo India e hui pū me kahi hui kūʻokoʻa o nā ʻāina i hoʻokō kūleʻa i ka ʻimi lunar.

Ma waho aʻe o kāna mau mikiona mahina, ke hoʻolālā nei ʻo India e hoʻokumu i kahi kikowaena kikowaena ma 2035. E hāʻawi kēia i kahi kahua no ka noiʻi ʻepekema, hoʻomohala ʻenehana, a hiki i kahi noho kanaka ma ke ākea. He hōʻailona hoʻi o ka ʻenehana ʻenehana o India a hāʻawi i kahi kikowaena ākea i ke kūlana honua o ka lāhui.

I kēia manawa, ma nā nūhou ʻē aʻe e pili ana i ka ʻimi ʻana i ka lewa, ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi mea i manaʻo ʻole ʻia e pili ana i ke ōlaʻi nui loa i ʻike ʻia ma Mars. Ua hoʻopaʻa ʻo NASA's InSight lander i kahi ōlaʻi me ka nui o 4.7 i ka lā 4 o Mei, 2022. I ka hoʻomaka ʻana, ua manaʻo nā mea noiʻi ua hoʻokumu ʻia ke ōlaʻi e ka hopena meteorite no ka mea ʻaʻole i loaʻa iā Mars nā plate tectonics, nāna e hoʻoulu i ke olai ma ka Honua.

Eia nō naʻe, ʻaʻole i nele ka ʻimi ʻana i kahi lua pele, e alakaʻi ana i ka poʻe ʻepekema e manaʻo i ke kumu o ke ōlaʻi ma muli o ka hana tectonic i loko o ka honua. Hāʻawi kēia ʻike i nā ʻike hou i nā kaʻina hana honua e hoʻohālikelike ai iā Mars a kōkua i ko mākou ʻike i ke ʻano o ka honua.

ʻO ka manaʻo o India i ka ʻimi ʻana i ka lewa, i hui pū ʻia me nā holomua ʻepekema e like me ka ʻike ʻana o Marsquake, e hōʻike ana i ka holomua mau ʻana i ko mākou ʻike ʻana i ke ao holoʻokoʻa. Ke koi nei nā lāhui a me nā mea noiʻi i nā palena o ka mākaʻikaʻi ākea, ke kali nei nā palena hou i ka ʻike.

