Hōʻike ʻia nā ʻāina kahiko o Antarctica: He Kiʻi kiʻi o ka wā kahiko o ka ʻāina

ʻO Antarctica, i ʻike ʻia no kona ākea hau a me kona ʻāina paʻapū, ʻo ia kahi kaiaola ulu nui e piha ana i ke ola. Ua hōʻike ʻia nā ʻike hou ma muli o nā mākaʻikaʻi ukali a me ka radar komo i ka hau i kahi honua huna ma lalo o ka pepa hau o ka ʻāina. Ua ʻike kekahi hui o nā mea noiʻi i nā koena o kahi ʻāina ākea kahiko, piha me nā awāwa a me nā kualono, i hana ʻia e nā kahawai i kahe lōʻihi ma mua o ka hiki ʻana mai o nā glaciers.

Hōʻike ka ʻike i kahi manawa i ʻike ai ʻo Antarctica i kahi loli nui i kona kaiapuni. Ma mua o ka paʻa ʻana o ka hau, he home kēia ʻāina i nā kahawai kahe a me nā ululāʻau ulu, e hāʻawi ana i kahi ʻokoʻa loa i kona kūlana hau hau. Ma ke aʻo ʻana i nā hiʻohiʻona mālama ʻia o kēia ʻāina i lalo, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike waiwai i ka mōʻaukala honua o ka ʻāina a me nā kumu i hoʻokumu i ka ʻāina hema loa o ka Honua.

Ua wehe kēia ʻike kupaianaha i nā ala hou no ka ʻimi ʻana a me ka hoʻomaopopo hohonu ʻana i ka wā kahiko o Antarctica. Ma ka hoʻohui ʻana i ka ʻikepili ukali a me ka ʻenehana radar komo i ka hau, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomohala i kahi kiʻi piha loa o ke kaiapuni kahiko o ka ʻāina. ʻAʻole kēia ʻike e hoʻonui wale i ko mākou ʻike no Antarctica akā hoʻonui pū i ko mākou ʻike ʻana i ka wā kahiko o ka honua holoʻokoʻa.

FAQs

Nīnau: Pehea i ʻike ʻia ai ka ʻāina kahiko o Antarctica?

A: Ua ʻike ʻia ka ʻāina kahiko o Antarctica me ka hoʻohana ʻana i nā mākaʻikaʻi ukali a me ka radar komo i ka hau.

Nīnau: He aha ka mea i ʻike ʻia e pili ana i ka wā kahiko o Antarctica?

A: Hōʻike ka ʻike ʻana he home ʻo Antarctica i nā muliwai a me nā ululāʻau ma mua o ka uhi ʻia ʻana e ka glaciation.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka ʻike?

A: He mea koʻikoʻi ka ʻike ʻana no ka mea hāʻawi ia i nā ʻike i ka mōʻaukala honua o Antarctica a hāʻawi i kahi ʻike i ke kaiapuni pre-glacial o ka ʻāina.

Nīnau: Pehea e kōkua ai kēia ʻike i ka noiʻi hou aku?

A: E kōkua ana kēia ʻike i ka noiʻi hou ʻana ma o ka ʻae ʻana i nā ʻepekema e aʻo i nā hiʻohiʻona mālama ʻia o ka ʻāina i loko o ka wai a loaʻa ka ʻike maikaʻi i ke ʻano o ka ulu ʻana o ka nohona Antarctica i ka wā.

Puna: Ka hōʻuluʻulu o nā nūhou ʻepekema o kēia manawa