Hōʻike ka haʻawina hou i ka hānai ʻana i nā lua ʻeleʻele nui ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua

ʻO kahi haʻawina hou i alakaʻi ʻia e ke Kulanui o Northwestern e hoʻohālikelike nei i ka ʻike maʻamau o ka ʻai ʻana o nā lua ʻeleʻele supermassive i ka mea. Manaʻo nā manaʻo mua e ʻai mālie nā lua ʻeleʻele, akā hōʻike nā simulation hou e hānai maoli lākou i ka wikiwiki. ʻO ke aʻo ʻana, e paʻi koke ʻia ma The Astrophysical Journal, e hoʻomālamalama i ka puahiohio ikaika o ke kinoea, i ʻike ʻia he disk accretion, e hoʻopuni ana a hānai i kēia mau lua ʻeleʻele.

Wahi a nā hoʻohālikelike 3D hoʻonā kiʻekiʻe, ʻo ka wili ʻana i nā lua ʻeleʻele e wili i ka manawa-manawa a puni, e hoʻokae ana ka disk accretion i loko a me waho. Hoʻopau mua nā puka ʻeleʻele i ke apo o loko o ka diski, ma mua o ka kahe ʻana o nā ʻōpala mai ka subdisk waho i loko e hoʻopiha hou i ka hakahaka i waiho ʻia. ʻO kēia pōʻaiapuni o ka ʻai a me ka hoʻopiha hou ʻana he mau mahina wale nō, ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ka manawa i manaʻo mua ʻia no nā haneli mau makahiki.

Hiki i kēia mau ʻike ke kōkua i ka wehewehe ʻana i ke ʻano maʻamau o nā mea e like me nā quasars, e ʻālohilohi koke a nalo me ka wehewehe ʻole. ʻO nā ʻokoʻa wikiwiki o ka ʻōlinolino i ʻike ʻia i kēia mau mea e kūlike me ka luku ʻana a me ka hoʻopiha hou ʻana i nā ʻāpana o loko o ka disk accretion.

ʻO nā diski Accretion nā hale paʻakikī, e paʻakikī iā lākou ke hoʻohālike. ʻO nā manaʻo ma mua e pili ana kēia mau disks me ka hoʻololi ʻana o ka lua ʻeleʻele i kēia manawa ua hōʻole ʻia. ʻO ka simulation o ka poʻe noiʻi, ka mea i hoʻohana i kekahi o nā supercomputers nui loa o ka honua, ua hōʻike ʻia ʻo nā wahi e hoʻopuni ana i nā lua ʻeleʻele ʻoi aku ka haunaele a me ka ʻino ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia.

Hōʻike ka hoʻohālikelike ʻana i ke ʻano o ka huki ʻana i ke kiʻi, ma muli o ka hoʻololi ʻana o ka lua ʻeleʻele, e hoʻoluliluli i ka disk holoʻokoʻa e like me kahi gyroscope. ʻOi aku ka wikiwiki o ka ʻāwili ʻana o ka diski i loko ma mua o nā ʻāpana o waho, e hoʻoneʻe ai ka diski a hana i nā haʻalulu ʻālohilohi e hoʻohuli i nā mea i ka lua ʻeleʻele. ʻO ka hopena, nahā ka diski i loko a hoʻololi kūʻokoʻa mai ke koena o ka disk, e haʻalulu ana i nā wikiwiki a me nā kihi like ʻole.

ʻO ka ʻāina haehae, kahi e hemo ai nā subdisks o loko a me waho, kahi e hoʻomaka ai ka huhū hānai. Ke ho'āʻo nei ʻo Friction e hoʻopaʻa i ka diski, akā makemake ka wili ʻana o ka manawa-manawa e ka lua ʻeleʻele wili e wāwahi. ʻO ka hoʻokūkū ma waena o ka hoʻololi ʻana o ka lua ʻeleʻele a me ke kuʻekuʻe ke kumu e kahi ai ka diski waho i nā ʻāpana o ka diski i loko a pahu i loko. Huki ka umekaumaha o ka lua ʻeleʻele i ke kinoea mai ka ʻaoʻao o waho e hoʻopiha hou i ka ʻāpana o loko.

Hāʻawi kēia ʻike hou i nā hana hānai ʻeleʻele supermassive i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o kēia mau cosmic behemoths a me kā lākou hopena i ka lewa a puni. Hōʻike ia i ke koʻikoʻi o ka hoʻohui ʻana i nā dynamics kinoea, nā māla magnetic, a me ka relativity maʻamau i nā simulation e hoʻokumu i kahi kiʻi piha loa.