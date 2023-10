ʻO ka hoʻokō kinoea kūwaho o Australia ke alo i ka paʻakikī ma waena o ke kānāwai

ʻO ka mea hoʻoponopono kinoea waho o Australia, ka National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA), ua hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka piʻi ʻana o ka paʻakikī o ka hoʻokō ʻana ma hope o ka hoʻoholo ʻana o ka ʻaha hoʻokolokolo. ʻO ka ʻōlelo hoʻoholo, nāna i hoʻokahuli i ka ʻae ʻana o Woodside Energy no ka hoʻāʻo ʻana i ka seismic ma ke ʻano he ʻāpana o kāna papahana Scarborough, ua hoʻokumu ʻia ka huikau e pili ana i ka hoʻolālā ʻana i ke kaiapuni a me ka moʻomeheu no nā papahana o waho.

ʻOiai ua hoʻopaneʻe ka ʻaha hoʻoholo i ka papahana nui a Woodside Energy, ʻoi aku kona hopena ma mua o kahi hui hoʻokahi. ʻO ka ʻōlelo a NOPSEMA i ka wā o ka manaʻo koho senate e hōʻike ana i nā hopena ākea no ka hoʻokō ʻana ma ka ʻoihana. He kuleana koʻikoʻi ka hoʻolālā kaiapuni a me ka moʻomeheu i nā papahana o waho, e hōʻoia ana e loiloi ʻia nā hopena kūpono, hoʻemi ʻia a mālama pono ʻia.

Ua hoʻohui ʻia ka ʻōlelo hoʻoholo a ka ʻaha i kekahi papa o ka paʻakikī i ke kaʻina hana hoʻokō. Ke kū nei nā ʻoihana i ka maopopo ʻole a me ka huikau i ko lākou hoʻokele ʻana i nā koi no ka hoʻolālā kaiapuni a me ka moʻomeheu. Hoʻoikaika kēia hoʻihoʻi i ka koʻikoʻi o nā ʻōnaehana hoʻoponopono koʻikoʻi e kākoʻo i ka hoʻomohala hoʻomau a pale i nā kaiapuni kai koʻikoʻi.

Pono ke aupuni o Australia, nā mea kuleana o ka ʻoihana, a me nā kino hoʻoponopono e hoʻoponopono i nā pilikia i hoʻopuka ʻia e ka ʻaha hoʻokolokolo. Pono e hoʻokumu i nā alakaʻi a me nā kaʻina hana no ka hoʻomāmā ʻana i ka hoʻokō ʻana a hāʻawi i ka mālamalama no nā ʻoihana e hana ana i ka ʻimi kinoea a me ka hana ʻana.

NPP:

Nīnau: He aha ka hoʻāʻo seismic?

A: ʻO ka hoʻāʻo Seismic kahi ʻano i hoʻohana ʻia no ka ʻimi ʻana a me ka palapala ʻāina i nā hale honua lalo, me ka hoʻopaʻa ʻana i ke kinoea a me ka aila. Hoʻopili ia i ka hana ʻana i nā nalu acoustic a me ke ana ʻana i nā noʻonoʻo no ka hoʻoholo ʻana i nā ʻano o lalo.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka hoʻolālā kaiapuni a me ka moʻomeheu i nā papahana o waho?

A: E kōkua ka hoʻolālā kaiapuni a me ka moʻomeheu i ka ʻike a me ka hoʻēmi ʻana i nā hopena e hiki mai ana i ke kaiapuni a me ka hoʻoilina moʻomeheu ʻōiwi. Mālama ia i ka hoʻomohala mau ʻana o nā papahana a mahalo i ke ʻano moʻomeheu o nā wahi a puni.

Nīnau: Pehea e hiki ai i ka ʻoihana ke hoʻoponopono i nā pilikia i kau ʻia e ka ʻōlelo hoʻoholo?

A: Hiki i ka ʻoihana ke hoʻoponopono i nā pilikia ma o ka hana ʻana me nā kino hoʻoponopono e hoʻokumu i nā alakaʻi a me nā kaʻina hana no ka hoʻokō. ʻO ka hui pū ʻana ma waena o ke aupuni, nā mea kuleana o ka ʻoihana, a me nā hui kaiapuni he mea nui e hōʻoia i ka ʻimi a me ka hana ʻana o ke kinoea i waho.