Ka Illusion of Disappearing Rings: Saturn's Ring-Plane Crossing

ʻO Saturn, ka pilikua kinoea i ʻike ʻia no kāna mau apo nani, he mea kupaianaha ka mea i kapa ʻia ʻo ka holo ʻana o ka mokulele. ʻO kēia hanana, e hana ʻia ana ma kahi o kēlā me kēia 15 mau makahiki, e hoʻopio i ka poʻe astronomers a me nā hōkū hōkū. I loko o kēia manawa, ʻike ʻia nā apo o Saturn e "nalo," e hāʻawi ana i ka hoʻopunipuni o kahi laina pālahalaha e holo ana ma ka honua. Akā he aha ke kumu o kēia hanana hoihoi?

ʻO ke kaʻe ʻana o ka mokulele ʻo Saturn ma muli o ka hoʻololi ʻana i nā kihi ʻike maka mai ka Honua i ka hili ʻana o nā hīkū ʻelua i ko lākou kaʻapuni ʻana a puni ka lā. Ma muli o hoʻokahi makahiki o ka honua e hoʻopuni i ka lā aʻo Saturn ma kahi o 29.4 mau makahiki, e ulu ana ko mākou hiʻohiʻona o Saturn i ka manawa. Me he mea lā e loli ana ka nui o nā apo a i kekahi manawa e nalowale loa mai ka ʻike ʻana aku no kahi manawa pōkole. ʻO ka hanana holo kaʻa mokulele hou loa i nānā pono ʻia mai ka Honua i 2009. Akā naʻe, ʻaʻole ʻike ʻia ka hanana 2009 a me ka mea e hiki mai ana ma 2025 ma muli o ke kokoke ʻana o Saturn i ka lā.

ʻO ka emi ʻana o ka ʻālohilohi o nā apo ʻālohilohi i ka wā e hele ai i ke apo-plane e hāʻawi i kahi manawa kūʻokoʻa no nā astronomers. Hāʻawi ia iā lākou e ʻike i nā mea liʻiliʻi, e like me nā mahina Saturn, kahi i uhi ʻia e ka ʻōlinolino o nā apo. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ma waena o 1655 a me 1980, ua ʻike ka poʻe astronomers i 13 mau mahina hou o Saturn i ka wā e holo ana i ka mokulele. Ua kōkua pū ka mokulele Voyager 1 o NASA i ka ʻimi ʻana o ka mahina i ka makahiki 1980. Ua ʻike ʻia nā mahina kaulana e like me Enceladus, Mimas (ʻo ia hoʻi ʻo ka Death Star), a me Hyperion i ka wā o ka holo ʻana o ka mokulele.

ʻAʻole pili wale ka holo ʻana o ka mokulele i nā tilts a me nā ʻōpuni o ka Honua a me Saturn akā pili pū kekahi i ka ʻaoʻao ʻākau-hema o nā apo i ka wā o ka hanana. ʻO ka hele ʻana ma Malaki 2025 e ʻike i ka neʻe ʻana o nā apo mai ka hema a i ka ʻākau, aʻo ke ala i manaʻo ʻia ma ʻAukake 2068 e pili ana i ka neʻe ʻākau a i ka hema.

ʻOiai ʻo ka hoʻopunipuni o nā apo e nalowale ana i ka wā e holo ana i ke apo-plane he mea hoʻohiwahiwa, ʻaʻole ia e mau loa. ʻO nā apo o Saturn, i haku ʻia me nā hua hau, e nalowale mālie ana i ka honua. Manaʻo nā noiʻi hou e nalowale loa nā apo ma kahi o 292 miliona mau makahiki a i ʻole, e like me kahi noiʻi 2023, i loko o kahi ākea o 15 a 400 miliona mau makahiki, e pili ana i ka ʻikepili mai ka misionari Cassini o NASA.

ʻAʻole ʻike ʻia nā mea kupanaha e kali ana i ka poʻe astronomers i ka wā o ke kaʻe ʻana o ka mokulele mokulele Saturn i ka wā e hiki mai ana. He aha nā ʻike hou e hōʻike ʻia? ʻO ka manawa wale nō e haʻi. Ke hoʻomau nei kākou i ka nānā ʻana a me ka ʻimi ʻana, e hoʻomanaʻo ʻia kākou i ka nani a me nā mea pohihihi e waiho ana ma waho o ko kākou honua. E nānā mau i luna a e apo i nā mea kupanaha o ka ʻepekema!

FAQ (Nā nīnau nīnau pinepine)

