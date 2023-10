Ua hōʻike ʻia ka nalo weliweli o nā papa hau Antartika e nā mākaʻikaʻi Satellite

Ua hōʻike ʻia nā mākaʻikaʻi Satellite i kahi nalowale o ka nui o ka hau ma nā papa hau o Antarctica i nā makahiki he 25 i hala iho nei, e hōʻike ana i ka hopena wikiwiki o ka hoʻololi ʻana i ke aniau. ʻO ka haʻawina, nāna i kālailai i 100,000 mau kiʻi radar satellite mai ka European Space Agency's Copernicus Sentinel-1 a ​​me CryoSat missions, ua ʻike ʻia ma luna o 40% o nā papa hau lana o Antarctica ua emi nui ka nui mai ka makahiki 1997. ka emi ʻana o ka nui, ka hopena o ka pau ʻana ma kahi o 162 trillion tons o ka hau i ka wā aʻo.

Hōʻike nā ʻike i nā hopena kūpono o kēia nalowale hau. Ma ke ʻano o ka hoʻonui ʻia ʻana o nā papa hau e pili ana i ka ʻāina o Antarctica, hana nā papa hau ma ke ʻano he pale e hoʻolohi i ke kahe ʻana o ka hau i loko o ke kai, no laila e hoʻopaʻa i nā glaciers. Eia nō naʻe, ʻaʻole i ka piʻi ʻana o ka ʻilikai wale nō ka lilo ʻana o nā papa hau, akā, ʻo ka hoʻokē ʻai ʻana i ka hau ma ke ʻano o ka wai maʻa glacier e kahe ana i ke kai. He pilikia nui kēia hopena pālua.

Ua hōʻike ʻia ka haʻawina ʻo ka hoʻoheheʻe ʻana o nā papa hau i hoʻokuʻu ʻia ma kahi o 74 trillion tons o ka wai hoʻoheheʻe hou i loko o ke kai. Hiki i kēia hoʻoheheʻe ʻana o ka wai hoʻoheheʻe ke hoʻopilikia i ke kaʻa ʻana o ka moana, kahi mea koʻikoʻi i ka hoʻoponopono ʻana i ka mahana honua a me ke kākoʻo ʻana i ke ola wai.

Ua hōʻike pū ka noiʻi ʻana i kahi kiʻi paʻakikī o ka nalowale ʻana o ka hau ma Antarctica. ʻO nā papa hau ma ka ʻaoʻao komohana o ka ʻāina, i hoʻopili ʻia i ka wai mehana ma muli o nā au a me nā makani like ʻole, ua ʻoi aku ka nui o ka nalowale o ka hau ma mua o ka poʻe ma ka ʻaoʻao hikina. ʻO ka Getz Ice Shelf, ka mea nui loa ma Antarctica, ua nalowale he 2 trillion tons o ka hau mai ka makahiki 1997, me kahi o 5% o ka poho i pili i ka haki ʻana o ka hau a neʻe i ka moana. ʻO ke koena 95% o ka poho ma muli o ka hoʻoheheʻe ʻana ma ke kumu o ka papa hau.

Hoʻopau ka haʻawina e emi ana ka hapalua o nā papa hau ma Antarctica me ka ʻole o ka hōʻailona o ka hoʻihoʻi ʻana, e hōʻike ana ʻaʻole lākou e hana hou ma lalo o ke kaomi o kahi ea wela. Hōʻike kēia i ka pono wikiwiki no ka hoʻomau ʻana i ka mākaʻikaʻi satellite o Antarctica, e like me nā Copernicus Sentinel-1 a ​​me CryoSat missions, e nānā a hoʻomaopopo i nā loli e hana nei i kēia ʻāina polar mamao.

